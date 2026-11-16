Блюдо тунцзидань, которое готовят в Китае. Коллаж: Новини.LIVE

В городе Дуньян, что в Китае, весну можно узнать по запаху. Но это не запах цветущей сакуры или горных цветов. С первыми теплыми днями торговцы выставляют большие кастрюли и начинают варить яйца. А главный секрет этого деликатеса — моча мальчиков, которую тщательно собирают в школах.

Почему в Китае появилась такая традиция и почему яйца, сваренные в детской моче, считаются настоящим деликатесом, рассказывает Новини.LIVE.

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Вареные яйца в детской моче: как в Китае появилась странная традиция

Блюдо, которое осмелится попробовать далеко не каждый украинец, называют "тунцзидань" (tongzi dan) или "яйца мальчиков". Она известна прежде всего в городе Дунъян провинции Чжэцзян, где ее готовят уже не одно столетие. Для приготовления используют мочу мальчиков до 10 лет. Но почему поступают именно так, точно никто не знает.

Старая местная легенда о временах династии Сун гласит, что якобы старик должен был сварить яйца для солдата, но обнаружил, что их случайно залили детской мочой. Чтобы спастись от гнева, мужчина заверил, что такое блюдо чрезвычайно полезно. Военный поверил и даже почувствовал прилив сил. Поэтому блюдо стали считать секретом здоровья и долголетия.

Необычный рецепт настолько укоренился в местной культуре, что власти Дуньяна включили эту традицию в список нематериального культурного наследия.

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Китайское блюдо из города Дунъян — тунцзидань. Фото: dreamstime.com

Как готовят яйца в детской моче

Продавцы собирают нужную жидкость в начальных школах. Ею заливают сырые куриные яйца. Сначала их замачивают на некоторое время, а затем варят. Затем скорлупу надрезают, чтобы жидкость проникала внутрь, и оставляют яйца на слабом огне еще на несколько часов. Во время варки жидкость постоянно доливают. В целом приготовление длится почти целый день. В результате яйца приобретают солоноватый привкус.

Их продают прямо на улице. А некоторые семьи готовят такое блюдо дома. Более того, в марте 2026 года одно из кафе Дуньяна начало подавать такие яйца вместе с американо.

И все же стоит отметить, что даже в самом Дуньяне не все готовы попробовать эти яйца. Для одних это вкус детства и символ весны, а для других — ужасная традиция, которую они не поддерживают.

Почему их считают деликатесом и есть ли в них польза

Местные поклонники этого блюда убеждены, что оно помогает справиться с весенней усталостью, улучшает кровообращение и даже защищает от перегрева летом.

Однако врачи такую традицию не одобряют. По данным Shanghai Daily, нефролог Хуан Цзянь из Центральной больницы Цзиньхуа рекомендует отказаться от употребления таких яиц.

Опасность заключается прежде всего в возможном бактериальном загрязнении. Моча не является стерильной, а во время ее сбора и хранения в нее могут попасть дополнительные микроорганизмы.

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