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Напиток Сатаны сегодня пьют миллиарды: что церковь пыталась запретить

Ua ru
10 ноября 2026 21:24
Какой напиток церковь называла горьким изобретением Сатаны и пыталась запретить Фото: Learn Turkish with Seda
Священнослужитель пьет кофе, а позади него стоит дьявол. Фото: Learn Turkish with Seda

Сегодня этот напиток можно найти почти в каждом доме. Существует множество вариантов, как и с чем его смаковать. Но когда-то его считали опасным для христиан. Это было "горькое изобретение Сатаны". Напиток запрещали, из-за него преследовали и даже убивали. Однако остановить его популярность не смогли.

Новини.LIVE со ссылкой на BBC History Extra рассказывает, какой напиток считали дьявольским и как он покорил мир.

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Какой напиток называли «горьким изобретением Сатаны»

Наверное, вы уже догадались, что речь идет о кофе. В XVI веке кофе уже был популярен в Османской империи. Позже благодаря торговцам он попал в Европу, в частности его завозили через Венецию.

Но европейцы по-разному восприняли непривычный чёрный напиток. Часть католического духовенства относилась к нему с подозрением из-за связи с мусульманской культурой. Кофе даже прозвали «горьким изобретением Сатаны». Некоторые противники видели в ней нежелательную альтернативу вину, которое использовалось во время христианского богослужения.

Согласно популярной легенде, спор дошел до Папы Римского Климента VIII, возглавлявшего Католическую церковь с 1592 по 1605 год. Священнослужители якобы требовали запретить напиток, однако понтифик решил сначала его попробовать. Вкус ему настолько понравился, что он якобы благословил кофе и сказал: было бы грехом оставлять такой замечательный напиток только неверующим.

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Почему за кофе могли казнить

В отличие от легенды о папе Клименте VIII, преследования любителей кофе действительно имели место. В 1511 году власти Мекки запретили этот напиток, опасаясь, что его поклонники будут собираться вместе и критиковать правителей.

Ещё более суровые меры применялись в Османской империи. В XVII веке султан Мурад IV ввёл жёсткие наказания за употребление кофе, вплоть до смертной казни.

В Европе в 1675 году английский король Карл II приказал закрыть кофейни, поскольку опасался политических заговоров. Однако уже через 11 дней приказ отменили.

А в 1777 году прусский король Фридрих Великий выступил против распространения кофе, призывая подданных пить пиво. Впоследствии власти ограничили право обжаривать зерна, а специальные инспекторы ходили по улицам и по запаху выслеживали нарушителей. Их даже прозвали «кофейными сыщиками».

Как «дьявольский напиток» покорил мир

Несмотря на все запреты, популярность кофе только росла. Не исключено, что именно это и способствовало его популярности. Ведь, как говорится, запретный плод всегда сладок.

В XVII веке кофейни превратились в места, где обсуждали политику, науку и последние новости. В Англии их даже называли «университетами за пенни». Именно столько стоила чашка напитка, который бодрил и позволял присоединиться к интересным дискуссиям. Из лондонских кофеен впоследствии выросли знаменитый страховой рынок Lloyd's и Лондонская фондовая биржа.

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церковь кофе интересные факты
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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