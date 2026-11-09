Слон на Рождество: какие жуткие блюда подавали в Париже 150 лет назад
На Рождество 1870 года посетители одного из парижских ресторанов могли заказать блюдо из слона. Также в меню были запеченный верблюд и медвежьи ребра. И это была не прихоть богачей и не шутка.
Что заставило жителей Парижа есть то, что раньше казалось немыслимым, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на RetroNews.
Почему парижане начали есть животных из зоопарка
19 сентября 1870 года во время франко-прусской войны вражеские войска окружили Париж. Пути снабжения продовольствием перекрыли, запасы в двухмиллионном городе таяли буквально на глазах.
Уже в октябре говядину, свинину и баранину начали выдавать по норме. Затем парижане перешли на конину. А впоследствии на мясных прилавках появились собаки, кошки и даже крысы. Это был единственный способ не умереть с голоду.
В то же время дорогие рестораны пытались сохранить хотя бы видимость привычной жизни. Их повара обратили внимание на животных, которых содержали в двух зоопарках. Так в продаже оказалось мясо антилоп, кенгуру, зебр и других экзотических животных. Его покупали не только рестораны, но и состоятельные горожане.
Как два любимых слона стали ресторанным блюдом
Самая печальная судьба постигла двух слонов Кастора и Поллукса. До осады они были настоящими звездами зоопарка. На их спинах даже катали детей.
Но в конце 1870 года животных убили и продали на мясо. Как сообщала тогдашняя пресса, владелец "Английской мясной лавки" приобрел обоих слонов за 27 тысяч франков. Впоследствии их туши разделили на части. Покупателям начали продавать отбивные, паштеты и другие продукты.
Как пишет The Spectator, британский журналист Генри Лабушер, попробовавший мясо Поллукса, назвал его жестким, грубым и жирным. Он советовал соотечественникам не есть слона, пока можно достать говядину или баранину.
Что подавали в Париже на Рождество 1870 года
По-настоящему страшным было меню парижского ресторана Café Voisin от 25 декабря 1870 года. Среди праздничных блюд были:
- фаршированная голова осла;
- прозрачный бульон из слона;
- запеченный верблюд;
- рагу из кенгуру;
- медвежьи ребра под перечным соусом;
- волчье бедро;
- жаркое из кота и крыс;
- мясной террин из антилопы с трюфелями.
К этому жуткому ужину подавали дорогие вина, в частности Château Palmer 1864 года и Romanée-Conti 1858 года.
А пока состоятельные посетители дегустировали экзотические праздничные блюда и запивали их изысканным алкоголем, остальные жители города пытались раздобыть хоть что-нибудь съедобное.
Осада закончилась 28 января 1871 года. А страшное рождественское меню навсегда осталось напоминанием о том, как война и голод изменили даже знаменитую парижскую кухню.
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