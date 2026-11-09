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Головна Відкриття Слон на Різдво: які моторошні страви подали в Парижі 150 років тому

Слон на Різдво: які моторошні страви подали в Парижі 150 років тому

Ua ru
9 листопада 2026 21:54
Чому в ресторанах Парижа на Різдво подавали м'ясо слона 150 років тому Колаж: Новини.LIVE
М'ясо слона на різдвяному столі в Парижі 1870 року. Колаж: Новини.LIVE

На Різдво 1870 року відвідувачі одного з паризьких ресторанів могли замовити страву зі слона. Також у меню був печений верблюд і ведмежі ребра. І це була не примха багатіїв і не жарт. 

Що змусило мешканців Парижа їсти те, що раніше здавалося немислимим, Новини.LIVE розповідає з посиланням на RetroNews.

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Чому парижани почали їсти тварин із зоопарку

19 вересня 1870 року під час франко-прусської війни ворожі війська оточили Париж. Шляхи постачання продовольства перекрили, запаси у двомільйонному місті танули буквально на очах. 

Уже в жовтні яловичину, свинину й баранину почали видавати за нормами. Потім парижани перейшли на конину. І вже згодом на м'ясних прилавках з'явилися собаки, коти й навіть щури. Це був єдиний спосіб не померти з голоду.

Водночас дорогі ресторани намагалися зберегти бодай видимість звичного життя. Їхні кухарі звернули увагу на тварин, яких утримували у двох зоопарках. Так у продажу опинилося м'ясо антилоп, кенгуру, зебр та інших екзотичних тварин. Його купували не лише ресторани, а й заможні містяни.

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Вечеря в паризькому ресторані
Вечеря в паризькому ресторані. Фото: Pinterest

Як два улюблені слони стали ресторанною стравою

Найсумніша доля спіткала двох слонів Кастора й Поллукса. До облоги вони були справжніми зірками зоопарку. На їхніх спинах навіть катали дітей.

Та наприкінці 1870 року тварин убили й продали на м'ясо. Як повідомляла тодішня преса, власник "Англійської м'ясної крамниці" придбав обох слонів за 27 тисяч франків. Згодом їхні туші розділили на частини. Покупцям почали продавати відбивні, паштети й інші вироби.

 

Військові стріляють у слона під час облоги Парижа
Військові стріляють у слона під час облоги Парижа. Фото: Musée Carnavalet / Paris Musées

Як пише The Spectator, британський журналіст Генрі Лабушер, який скуштував м'ясо Поллукса, назвав його жорстким, грубим і жирним. Він радив співвітчизникам не їсти слона, поки можна дістати яловичину чи баранину.

Що подавали в Парижі на Різдво 1870 року

Справді страшним було меню паризького ресторану Café Voisin від 25 грудня 1870 року. Серед святкових страв були:

  • фарширована голова віслюка;
  • прозорий бульйон зі слона;
  • запечений верблюд;
  • рагу з кенгуру;
  • ведмежі ребра під перцевим соусом;
  • вовче стегно;
  • печеня з кота та щурів;
  • м'ясний терин з антилопи із трюфелями.

До цієї моторошної вечері подавали дорогі вина, зокрема Château Palmer 1864 року й Romanée-Conti 1858 року.

 

Меню ресторану Café Voisin від 25 грудня 1870 року
Меню ресторану Café Voisin від 25 грудня 1870 року. Фото: Wikimedia Commons, Public Domain

А поки заможні відвідувачі куштували екзотичні святкові страви й запивали їх вишуканим алкоголем, інші жителі міста намагалися роздобути хоч щось їстівне.

Облога завершилася 28 січня 1871 року. А страшне різдвяне меню назавжди залишилося нагадуванням про те, як війна й голод змінили навіть славнозвісну паризьку кухню.

Ділимося іншими цікавими фактами

Яку кашу їли заможні українці 200 років тому і платили за неї більше ніж за шматок свинини.

Які особливі страви подавали на літаках 100 років тому.

Яка була улюблена страва королеви Франції Марії-Антуанетти.

Париж цікаві факти історія їжі
Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич

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