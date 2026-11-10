Священнослужитель п'є каву, а позаду стоїть диявол. Фото: Learn Turkish with Seda

Сьогодні цей напій можна знайти майже в кожній оселі. Є безліч варіантів як і з чим його смакувати. Але колись його вважали небезпечним для християн. Це був "гіркий винахід Сатани". Напій забороняли, через нього переслідували і навіть вбивали. Проте зупинити його популярність не змогли.

Новини.LIVE з посиланням на BBC History Extra розповідає, який напій вважали диявольським напоєм та як він завоював світ.

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Який напій називали "гірким винаходом Сатани"

Напевно, ви вже здогадалися, що мова йде про каву. У XVI столітті кава вже була популярною в Османській імперії. Вже згодом завдяки торговцям вона потрапила до Європи, зокрема її завозили через Венецію.

Але європейці по-різному сприйняли незвичний чорний напій. Частина католицького духовенства ставилася з підозрою через зв'язок із мусульманською культурою. Каву навіть прозвали "гірким винаходом Сатани". Деякі противники вбачали в ній небажану альтернативу вину, яке використовували під час християнського богослужіння.

За популярною легендою, суперечка дійшла до Папи Римського Климента VIII, який очолював Католицьку церкву з 1592 до 1605 року. Священнослужителі нібито вимагали заборонити напій, однак понтифік вирішив спочатку його скуштувати. Смак йому настільки сподобався, що він нібито благословив каву і сказав: було б гріхом залишати такий чудовий напій лише невірним.

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На відміну від легенди про Папу Климента VIII, переслідування любителів кави справді відбувалися. У 1511 році влада Мекки заборонила напій, побоюючись, що його прихильники збиратимуться разом і критикуватимуть правителів.

Ще суворіші заходи застосовували в Османській імперії. У XVII столітті султан Мурад IV запровадив жорсткі покарання за споживання кави, аж до смертної кари.

У Європі в 1675 році англійський король Карл II наказав закрити кав'ярні, оскільки побоювався політичних змов. Однак уже через 11 днів наказ відмінили.

А в 1777 році прусський король Фрідріх Великий виступив проти поширення кави, закликаючи підданих пити пиво. Згодом влада обмежила право обсмажувати зерна, а спеціальні перевіряльники ходили вулицями й за запахом шукали порушників. Їх навіть прозвали "кавовими сищиками".

Як "диявольський напій" підкорив світ

Попри всі заборони, популярність кави лише зростала. Не виключено, що саме це й посприяло популярності. Адже, як кажуть, заборонений плід завжди солодкий.

У XVII столітті кав'ярні перетворилися на місця, де обговорювали політику, науку та останні новини. В Англії їх навіть називали "університетами за пенні". Саме стільки коштувала чашка напою, яка бадьорила та давала змогу долучитися до цікавих дискусій. Із кав'ярень Лондона згодом виросли знаменитий страховий ринок Lloyd's та Лондонська фондова біржа.

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