Фрагмент картины "Римский пир". Фото: artsandculture.google.com

В Древнем Риме любили вино и хорошо разбирались в его изготовлении. Но вы вряд ли рискнули бы попробовать напиток у любого винодела того времени. Ведь некоторые использовали свинцовые котлы, чтобы сделать вино более приятным на вкус. От этой технологии не спешили отказываться, даже зная о вреде свинца для здоровья.

Новини.LIVE рассказывают, зачем в Древнем Риме использовали свинец при изготовлении вина и чем опасна была такая привычка для здоровья.

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Зачем римляне использовали свинец при изготовлении вина

В Древнем Риме самыми популярными были сладкие вина. Чтобы напиток получался именно таким, древнеримские виноделы пользовались одним секретом. После сбора урожая часть свежего виноградного сока переливали в большие свинцовые котлы и часами уваривали на медленном огне. Когда жидкость загустевала, получался сладкий сироп. Так готовили сапу и дефруктум. Они помогали улучшить вкус вина и продлить срок хранения.

Но почему для приготовления выбирали именно свинцовые котлы? Римский писатель Колумелла объяснял, что медная и бронзовая посуда при нагревании могла покрываться зеленоватым налетом, который портил вкус. Поэтому он советовал использовать свинец.

Не менее странные рекомендации оставил Плиний Старший. Он советовал уваривать виноградный сок в безлунную ночь, а в котел бросать несколько грецких орехов, чтобы они впитывали дым.

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На самом деле виноградный сок постепенно вступал во взаимодействие со свинцом, и в сироп попадало опасное соединение — ацетат свинца. Оно имело настолько сладкий вкус, что впоследствии получило название "свинцовый сахар". Таким образом, вместе с сиропом в вино попадал настоящий яд.

Насколько опасным было римское вино

Современные ученые решили проверить, сколько свинца могло оказаться в вине. Для этого они воссоздали древний способ приготовления сладкого сиропа.

В результате они обнаружили, что в 1 л продукта содержалось от 781 до 1000 мг свинца. А когда ученые подсчитали, сколько ядовитого металла могло попадать в готовое вино по рецепту Колумеллы, получили около 20 мг на литр готового напитка.

Для организма это чрезвычайно опасно. Свинец способен накапливаться в теле, постепенно повреждая нервную систему, почки и другие органы. Длительное отравление вызывает проблемы с памятью, бесплодие и другие серьезные заболевания.

Впрочем, приведенные цифры были получены в ходе экспериментов. Поэтому это не означает, что каждый бокал вина в Древнем Риме содержал такое количество ядовитого металла.

Почему римляне не отказывались от свинца

Об опасности свинца знали и даже предупреждали. Но виноделы ценили свинцовые котлы, ведь приготовленный в них сироп не только делал вино сладким, но и помогал дольше его хранить.

Кстати, так было не только с вином. В I веке до нашей эры архитектор Витрувий предупреждал, что вода из глиняных труб полезнее той, которая течет по свинцовым. Он также обращал внимание на болезненную бледность людей, работавших с этим металлом. Однако свинец продолжали использовать для изготовления посуды, водопроводных труб и других предметов быта.

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