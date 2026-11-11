Кадр из фильма "Титаник". Фото: adorocinema.com

Титаник был настоящим чудом своего времени. Огромный, роскошный лайнер отправился в свое первое плавание через Атлантику в 1912 году. На его борту находилось более 1300 пассажиров. Условия, конечно, зависели от стоимости билета. Наибольшая роскошь ожидала гостей первого класса: они отдыхали в элегантных салонах, наслаждались живой музыкой и изысканными блюдами, которые не уступали меню лучших ресторанов Европы. Однако ужин 14 апреля оказался последним. Уже через несколько часов лайнер столкнулся с айсбергом и затонул.

Что же подавали пассажирам Титаника в тот роковой вечер и чем отличалось меню богатых и бедных, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Titanic Belfast.

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Что подавали на ужин в первом классе Титаника

Для самых богатых пассажиров ужин был настоящим гастрономическим событием. Гостям последовательно подавали десять перемен блюд: сначала закуски, затем суп, рыбу, мясные блюда, десерты и т. д.

Меню могло составить конкуренцию лучшим ресторанам Парижа. Начиналось все с устриц и холодных закусок. Далее гостям предлагали:

Консоме "Ольга" или крем-суп из ячменя.

Лосось под нежным соусом муслин с огурцами.

Филе миньон "Лили" с трюфелями и паштетом из гусиной печени.

Курицу по-лионски с томатным соусом.

Жареный утенок с яблочным соусом или говядину с гарниром.

Молодого голубя с кресс-салатом.

Холодную спаржу под винегретной заправкой.

Паштет из гусиной печени с сельдереем.

Особенно необычным блюдом был пунш "Ромен". Это ледяной лимонный десерт с ромом и взбитыми белками, который подавали между основными блюдами, чтобы освежить вкус.

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На десерт предлагали пудинг "Вальдорф", персики в желе, шоколадные и ванильные эклеры и французское мороженое. После основного угощения пассажиры могли насладиться фруктами, сыром и кофе.

Роскошный ужин сопровождался дорогими винами, которые специально подбирали к различным блюдам. Также состоятельные пассажиры могли заказать шампанское, портвейн и крепкие напитки. После ужина мужчины нередко переходили в курительный салон, где проводили время за бокалом крепкого алкоголя и сигарами.

И даже этим возможности состоятельных пассажиров не ограничивались. Для желающих еще большей роскоши на корабле работал отдельный платный ресторан с собственной кухней и обслуживанием высочайшего уровня.

К сожалению, оригинальное меню до наших дней не сохранилось. Но пассажир Адольф Заальфельд, переживший катастрофу, сохранил меню отдельного ресторана Титаника — Café Parisien.

Меню ужина первого класса на Титанике. Фото: Christie's Images

Что ели пассажиры второго класса

Такого разнообразия, как у пассажиров первого класса, конечно, не было. Но меню все равно было удивительно богатым.

На ужин 14 апреля пассажирам предлагали:

Прозрачный бульон с тапиокой.

Запеченную пикшу с пикантным соусом.

Курицу карри с рисом.

Баранину с мятным соусом.

Жареную индейку с клюквенным соусом.

На гарнир подавали картофель, зеленый горошек и овощное пюре. А среди десертов были сливовый пудинг, винное желе, американское мороженое и сладости с кокосом.

К ужину можно было заказать вино или другие спиртные напитки. Здесь также работал курительный салон, где мужчины собирались, играли в карты и выпивали.

Меню сохранила пассажирка Берта Маршалл. Сейчас документ входит в коллекцию Национального морского музея Великобритании.

Меню ужина второго класса Титаника. Фото: National Maritime Museum, Greenwich

Чем кормили самых бедных пассажиров Титаника

А вот в третьем классе питание было скромным, но сытным. Пассажирам предлагали четыре приема пищи в день. Главное горячее блюдо здесь подавали днем, а вечером пассажиры получали более легкую пищу.

14 апреля на обед приготовили рисовый суп, ростбиф с подливкой, вареный картофель и сладкую кукурузу. На десерт подавали сливовый пудинг и фрукты.

А вечером подавали холодное мясо, сыр, соленья, свежий хлеб с маслом и тушеный инжир с рисом. Позже можно было перекусить жидкой кашей, сухим печеньем и сыром.

Даже для самых бедных пассажиров на корабле предусмотрели отдельный бар, расположенный возле курительного салона. Самым распространенным алкогольным напитком было пиво. Однако в ежедневное меню алкоголь не входил: во время еды подавали преимущественно чай и кофе.

Интересная деталь: ежедневное меню третьего класса печатали на листовке, которую пассажиры могли отправить родным.

Листовка, сохранившаяся у пассажирки Сары Рот, содержит меню на весь день — от завтрака до ужина. В 2005 году этот исторический документ был продан на аукционе Bonhams за 44 650 долларов.

Карточка с меню третьего класса Титаника. Фото: Bonhams

В 23:40 14 апреля Титаник столкнулся с айсбергом, а в 02:20 15 апреля затонул. Для многих людей этот ужин на корабле стал последним в жизни.

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