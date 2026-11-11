Последний ужин на Титанике: что ели за несколько часов до катастрофы
Титаник был настоящим чудом своего времени. Огромный, роскошный лайнер отправился в свое первое плавание через Атлантику в 1912 году. На его борту находилось более 1300 пассажиров. Условия, конечно, зависели от стоимости билета. Наибольшая роскошь ожидала гостей первого класса: они отдыхали в элегантных салонах, наслаждались живой музыкой и изысканными блюдами, которые не уступали меню лучших ресторанов Европы. Однако ужин 14 апреля оказался последним. Уже через несколько часов лайнер столкнулся с айсбергом и затонул.
Что же подавали пассажирам Титаника в тот роковой вечер и чем отличалось меню богатых и бедных, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Titanic Belfast.
Что подавали на ужин в первом классе Титаника
Для самых богатых пассажиров ужин был настоящим гастрономическим событием. Гостям последовательно подавали десять перемен блюд: сначала закуски, затем суп, рыбу, мясные блюда, десерты и т. д.
Меню могло составить конкуренцию лучшим ресторанам Парижа. Начиналось все с устриц и холодных закусок. Далее гостям предлагали:
- Консоме "Ольга" или крем-суп из ячменя.
- Лосось под нежным соусом муслин с огурцами.
- Филе миньон "Лили" с трюфелями и паштетом из гусиной печени.
- Курицу по-лионски с томатным соусом.
- Жареный утенок с яблочным соусом или говядину с гарниром.
- Молодого голубя с кресс-салатом.
- Холодную спаржу под винегретной заправкой.
- Паштет из гусиной печени с сельдереем.
Особенно необычным блюдом был пунш "Ромен". Это ледяной лимонный десерт с ромом и взбитыми белками, который подавали между основными блюдами, чтобы освежить вкус.
На десерт предлагали пудинг "Вальдорф", персики в желе, шоколадные и ванильные эклеры и французское мороженое. После основного угощения пассажиры могли насладиться фруктами, сыром и кофе.
Роскошный ужин сопровождался дорогими винами, которые специально подбирали к различным блюдам. Также состоятельные пассажиры могли заказать шампанское, портвейн и крепкие напитки. После ужина мужчины нередко переходили в курительный салон, где проводили время за бокалом крепкого алкоголя и сигарами.
И даже этим возможности состоятельных пассажиров не ограничивались. Для желающих еще большей роскоши на корабле работал отдельный платный ресторан с собственной кухней и обслуживанием высочайшего уровня.
К сожалению, оригинальное меню до наших дней не сохранилось. Но пассажир Адольф Заальфельд, переживший катастрофу, сохранил меню отдельного ресторана Титаника — Café Parisien.
Что ели пассажиры второго класса
Такого разнообразия, как у пассажиров первого класса, конечно, не было. Но меню все равно было удивительно богатым.
На ужин 14 апреля пассажирам предлагали:
- Прозрачный бульон с тапиокой.
- Запеченную пикшу с пикантным соусом.
- Курицу карри с рисом.
- Баранину с мятным соусом.
- Жареную индейку с клюквенным соусом.
На гарнир подавали картофель, зеленый горошек и овощное пюре. А среди десертов были сливовый пудинг, винное желе, американское мороженое и сладости с кокосом.
К ужину можно было заказать вино или другие спиртные напитки. Здесь также работал курительный салон, где мужчины собирались, играли в карты и выпивали.
Меню сохранила пассажирка Берта Маршалл. Сейчас документ входит в коллекцию Национального морского музея Великобритании.
Чем кормили самых бедных пассажиров Титаника
А вот в третьем классе питание было скромным, но сытным. Пассажирам предлагали четыре приема пищи в день. Главное горячее блюдо здесь подавали днем, а вечером пассажиры получали более легкую пищу.
14 апреля на обед приготовили рисовый суп, ростбиф с подливкой, вареный картофель и сладкую кукурузу. На десерт подавали сливовый пудинг и фрукты.
А вечером подавали холодное мясо, сыр, соленья, свежий хлеб с маслом и тушеный инжир с рисом. Позже можно было перекусить жидкой кашей, сухим печеньем и сыром.
Даже для самых бедных пассажиров на корабле предусмотрели отдельный бар, расположенный возле курительного салона. Самым распространенным алкогольным напитком было пиво. Однако в ежедневное меню алкоголь не входил: во время еды подавали преимущественно чай и кофе.
Интересная деталь: ежедневное меню третьего класса печатали на листовке, которую пассажиры могли отправить родным.
Листовка, сохранившаяся у пассажирки Сары Рот, содержит меню на весь день — от завтрака до ужина. В 2005 году этот исторический документ был продан на аукционе Bonhams за 44 650 долларов.
В 23:40 14 апреля Титаник столкнулся с айсбергом, а в 02:20 15 апреля затонул. Для многих людей этот ужин на корабле стал последним в жизни.
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