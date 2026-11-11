Кадр із фільму "Титанік". Фото: adorocinema.com

Титанік був справжнім дивом свого часу. Величезний, розкішний лайнер вирушив у першу подорож через Атлантику 1912 року. На його борту перебували понад 1300 пасажирів. Умови залежали, звичайно, від вартості квитка. Найбільша розкіш чекала на гостей першого класу: вони відпочивали в елегантних салонах, насолоджувалися живою музикою та вишуканими стравами, які не поступалися меню найкращих ресторанів Європи. Проте вечеря 14 квітня виявилася останньою. Уже за кілька годин лайнер зіткнувся з айсбергом і затонув.

Що ж подавали пасажирам Титаніка того фатального вечора та чим відрізнялося меню багатих і бідних, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Titanic Belfast.

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Що подавали на вечерю у першому класі Титаніка

Для найбагатших пасажирів вечеря була справжньою гастрономічною подією. Гостям послідовно подавали десять різних змін страв: спочатку закуски, потім суп, рибу, м'ясні страви, десерти тощо.

Меню могло позмагатися з найкращими ресторанами Парижа. Починалося все з устриць та холодних закусок. Далі гостям пропонували:

Консоме "Ольга" або крем-суп із ячменю.

Лосося під ніжним соусом муслін з огірками.

Філе міньйон "Лілі" з трюфелями та паштетом із гусячої печінки.

Курку по-ліонськи з томатним соусом.

Смажене каченя з яблучним соусом або яловичину з гарніром.

Молодого голуба з крес-салатом.

Холодну спаржу під вінегретною заправкою.

Паштет із гусячої печінки із селерою.

Особливо незвичною стравою був пунш "Ромен". Це крижаний лимонний десерт із ромом та збитими білками, який подавали між основними стравами, щоб освіжити смак.

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На десерт пропонували пудинг "Вальдорф", персики в желе, шоколадні та ванільні еклери й французьке морозиво. Після основного частування пасажири могли насолодитися фруктами, сиром і кавою.

Розкішну вечерю супроводжували дорогі вина, які спеціально підбирали до різних страв. Також заможні пасажири могли замовити шампанське, портвейн та міцні напої. Після вечері чоловіки нерідко переходили до курильного салону, де проводили час за келихом міцного алкоголю та сигарами.

І навіть цим можливості заможних пасажирів не обмежувалися. Для охочих до ще більшої розкоші на кораблі працював окремий платний ресторан із власною кухнею та обслуговуванням найвищого рівня.

На жаль, оригінальне меню до наших днів не збереглося. Але пасажир Адольф Заальфельд, який вижив у катастрофі, зберіг меню окремого ресторану Титаніку Café Parisien.

Меню вечері першого класу на Титаніку. Фото: Christie's Images

Що їли пасажири другого класу

Такого різномаїття, як у пасажирів першого класу, звичайно не було. Але меню все одно було напрочуд багатим.

На вечерю 14 квітня пасажирам пропонували:

Прозорий бульйон із тапіокою.

Запечену пікшу з пікантним соусом.

Курку карі з рисом.

Ягнятину з м'ятним соусом.

Смажену індичку з журавлинним соусом.

На гарнір подавали картоплю, зелений горошок та овочеве пюре. А серед десертів були сливовий пудинг, винне желе, американське морозиво та солодощі з кокосом.

До вечері можна було замовити вино чи інші спиртні напої. Тут також працював курильний салон, де чоловіки збиралися, грали в карти й випивали.

Меню зберегла пасажирка Берта Маршалл. Зараз документ входить до колекції Національного морського музею Великої Британії.

Меню вечері другого класу Титаніка. Фото: National Maritime Museum, Greenwich

Чим годували найбідніших пасажирів Титаніка

А от вже у третьому класі харчування було скромним, але ситним. Пасажирам пропонували чотири прийоми їжі на день. Головну гарячу страву тут подавали вдень, а ввечері пасажири отримували легшу їжу.

14 квітня на обід приготували рисовий суп, ростбіф із підливою, варену картоплю та солодку кукурудзу. На десерт були сливовий пудинг і фрукти.

А ввечері подавали холодне м'ясо, сир, соління, свіжий хліб із маслом та тушкований інжир із рисом. Пізніше можна було поїсти рідкої каші, сухого печива та сиру.

Навіть для найбідніших пасажирів на кораблі передбачили окремий бар, розташований біля курильного салону. Найпоширенішим алкогольним напоєм було пиво. Проте до щоденного меню алкоголь не входив: під час їжі подавали переважно чай і каву.

Цікава деталь: щоденне меню третього класу друкували на листівці, яку пасажири могли надіслати рідним.

Картка, яку зберегла пасажирка Сара Рот, містить меню на весь день — від сніданку до вечірньої їжі. У 2005 році історичний документ продали на аукціоні Bonhams за 44 650 доларів.

Картка з меню третього класу Титаніка. Фото: Bonhams

О 23:40 14 квітня Титанік зіткнувся з айсбергом, а о 02:20 15 квітня затонув. Для багатьох людей ця вечеря на кораблі стала останньою в житті.

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