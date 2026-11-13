Фрагмент полотна "Римський бенкет". Фото: artsandculture.google.com

У Стародавньому Римі любили вино й добре зналися на його виготовленні. Але ви навряд чи ризикнули б куштувати напій у будь-якого тогочасного винороба. Адже деякі використовували свинцеві казани, щоб зробити вино приємнішим на смак. Від цієї технології не поспішали відмовлятися, навіть знаючи про шкоду свинцю для здоров'я.

Новини.LIVE розповідає, навіщо у Стародавньому Римі використовували свинець під час виготовлення вина та чим небезпечна була така звичка для здоров'я.

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Навіщо римляни використовували свинець під час виготовлення вина

У Стародавньому Римі найпопулярнішими були солодкі вина. Щоб напій виходив саме таким, давньоримські винороби користувалися одним секретом. Після збору врожаю частину свіжого виноградного соку переливали у великі свинцеві казани й годинами уварювали на повільному вогні. Коли рідина густішала, виходив солодкий сироп. Так готували сапу та дефруктум. Вони допомагали покращити смак вина та подовжити термін зберігання.

Але чому для приготування обирали саме свинцеві казани? Римський письменник Колумелла пояснював, що мідний та бронзовий посуд під час нагрівання міг покриватися зеленуватим нальотом, який псував смак. Тому він радив використовувати свинець.

Не менш дивні рекомендації залишив Пліній Старший. Він радив уварювати виноградний сік у безмісячну ніч, а до казана кидати кілька волоських горіхів, щоб вони вбирали дим.

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Насправді виноградний сік поступово взаємодіяв зі свинцем, і в сироп потрапляла небезпечна сполука — ацетат свинцю. Вона мала настільки солодкий смак, що згодом отримала назву "свинцевий цукор". Отже, разом із сиропом у вино потрапляла справжня отрута.

Наскільки небезпечним було римське вино

Сучасні вчені вирішили перевірити, скільки свинцю могло опинитися у вині. Для цього вони відтворили стародавній спосіб приготування солодкого сиропу.

В результаті вони виявили, що в 1 л продукту містилося від 781 до 1000 мг свинцю. А коли вчені підрахували, скільки отруйного металу могло потрапляти у готове вино за рецептом Колумелли, отримали близько 20 мг на літр готового напою.

Для організму це надзвичайно небезпечно. Свинець здатний накопичуватися в тілі, поступово пошкоджуючи нервову систему, нирки та інші органи. Тривале отруєння спричиняє проблеми з пам'яттю, безпліддя та інші серйозні захворювання.

Утім, наведені цифри отримали під час експериментів. Тож це не означає, що кожен келих вина у Стародавньому Римі містив таку кількість отруйного металу.

Чому римляни не відмовлялися від свинцю

Про небезпеку свинцю знали і навіть попереджали. Але винороби цінували свинцеві казани, адже приготований у них сироп не тільки робив вино солодким, а й допомагав довше його зберігати.

До речі, так було не тільки з вином. У I столітті до нашої ери архітектор Вітрувій попереджав, що вода з глиняних труб корисніша за ту, яка протікає свинцевими. Він також звертав увагу на хворобливу блідість людей, які працювали з цим металом. Однак свинець продовжували використовувати для виготовлення посуду, водопровідних труб та інших побутових речей.

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