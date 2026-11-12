Картина Етторе Форті "Життя в Помпеях". Фото: Finarte

Ще задовго до появи бургерів і картоплі фрі жителі Помпеїв ласували справжнім фастфудом. Кожен міг купити на вулиці гарячий обід. Продавці заманювали перехожих барвистими малюнками, а готову їжу тримали у великих посудинах за прилавком. Один із таких закладів майже дві тисячі років пролежав під вулканічним попелом. Завдяки цьому до наших днів збереглося чимало цікавих деталей про те, що їли стародавні римляни.

Новини.LIVE з посиланням на Pompeii Sites розповідає, що їли містяни до катастрофічного виверження Везувію та який вигляд мали заклади швидкого харчування у Стародавньому Римі.

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Який вигляд мав фастфуд 2000 років тому

Такі заклади називали термополіями. Це були такі собі невеликі вуличні кафе, де можна було швидко купити готову їжу чи напій. У кам'яний прилавок були вмуровані великі глиняні посудини, які називали доліями. У них зберігали продукти для продажу.

Перекусити поза домом було звичною справою, особливо для небагатих жителів. Лише в Помпеях археологи виявили щонайменше 80 таких закладів.

Один із найцікавіших термополіїв дослідники частково відкрили у 2019 році, а у 2020-му розкопали повністю. Його прилавок прикрашали справжні фрески. На них були зображені дві дикі качки, півень, собака на повідку та морська німфа верхи на морському коні. Дослідники припускають, що малюнки птахів слугували своєрідною рекламою страв.

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Термополія у Помпеях. Фото: pompeiisites.org

Сам заклад зберігся завдяки трагічним подіям 79 року нашої ери, коли виверження Везувію поховало Помпеї під шаром вулканічних матеріалів. Після розкопок і реставрації у серпні 2021 року давньоримський термополій відкрили для відвідувачів.

Що їли жителі Помпеїв у давньоримському фастфуді

Археологи знайшли усередині глиняних посудин залишки продуктів, які продавали майже 2000 років тому. Так вдалося дізнатися, що тоді їли на вулицях.

Дослідники знайшли кісточку качки, а також рештки свинини, козлятини, риби та наземних равликів. Деякі продукти могли готувати разом, створюючи щось на кшталт густого м'ясного або рибного рагу. Проте точних рецептів археологи поки не встановили.

Що пили у давньоримських закладах

У термополіях продавали не лише готові страви, а й напої, зокрема вино. Причому його смак міг неабияк здивувати сучасного відвідувача.

На дні однієї з посудин археологи виявили залишки подрібнених бобів. Як пояснили дослідники, римляни використовували їх, щоб змінювати смак і навіть освітлювати колір вина.

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