Картина Этторе Форти "Жизнь в Помпеях". Фото: Finarte

Еще задолго до появления гамбургеров и картошки фри жители Помпеев лакомились настоящим фастфудом. Каждый мог купить на улице горячий обед. Продавцы привлекали прохожих красочными рисунками, а готовую еду хранили в больших сосудах за прилавком. Одно из таких заведений почти две тысячи лет пролежало под вулканическим пеплом. Благодаря этому до наших дней сохранилось немало интересных подробностей о том, что ели древние римляне.

Новини.LIVE со ссылкой на Pompeii Sites рассказывает, что ели горожане до катастрофического извержения Везувия и как выглядели заведения быстрого питания в Древнем Риме.

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Как выглядел фаст-фуд 2000 лет назад

Такие заведения называли термополиями. Это были своего рода небольшие уличные кафе, где можно было быстро купить готовую еду или напиток. В каменный прилавок были вмурованы большие глиняные сосуды, которые называли долиями. В них хранили продукты для продажи.

Перекусить вне дома было обычным делом, особенно для небогатых жителей. Только в Помпеях археологи обнаружили не менее 80 таких заведений.

Одно из самых интересных термополей исследователи частично раскопали в 2019 году, а в 2020-м — полностью. Его прилавок украшали настоящие фрески. На них были изображены две дикие утки, петух, собака на поводке и морская нимфа верхом на морском коне. Исследователи предполагают, что рисунки птиц служили своеобразной рекламой блюд.

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Термополия в Помпеях. Фото: pompeiisites.org

Само заведение сохранилось благодаря трагическим событиям 79 года нашей эры, когда извержение Везувия погребло Помпеи под слоем вулканических отложений. После раскопок и реставрации в августе 2021 года древнеримский термополий открыли для посетителей.

Что ели жители Помпей в древнеримском фаст-фуде

Археологи нашли внутри глиняных сосудов остатки продуктов, которые продавали почти 2000 лет назад. Так удалось узнать, что тогда ели на улицах.

Исследователи обнаружили косточку утки, а также остатки свинины, козлятины, рыбы и наземных улиток. Некоторые продукты могли готовить вместе, создавая нечто вроде густого мясного или рыбного рагу. Однако точных рецептов археологи пока не установили.

Что пили в древнеримских заведениях

В термополиях продавали не только готовые блюда, но и напитки, в частности вино. Причем его вкус мог немало удивить современного посетителя.

На дне одного из сосудов археологи нашли остатки измельченных бобов. Как объяснили исследователи, римляне использовали их, чтобы изменять вкус и даже осветлять цвет вина.

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