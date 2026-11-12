В Помпеях 2000 лет назад был "Макдоналдс": что там ели римляне
Еще задолго до появления гамбургеров и картошки фри жители Помпеев лакомились настоящим фастфудом. Каждый мог купить на улице горячий обед. Продавцы привлекали прохожих красочными рисунками, а готовую еду хранили в больших сосудах за прилавком. Одно из таких заведений почти две тысячи лет пролежало под вулканическим пеплом. Благодаря этому до наших дней сохранилось немало интересных подробностей о том, что ели древние римляне.
Новини.LIVE со ссылкой на Pompeii Sites рассказывает, что ели горожане до катастрофического извержения Везувия и как выглядели заведения быстрого питания в Древнем Риме.
Как выглядел фаст-фуд 2000 лет назад
Такие заведения называли термополиями. Это были своего рода небольшие уличные кафе, где можно было быстро купить готовую еду или напиток. В каменный прилавок были вмурованы большие глиняные сосуды, которые называли долиями. В них хранили продукты для продажи.
Перекусить вне дома было обычным делом, особенно для небогатых жителей. Только в Помпеях археологи обнаружили не менее 80 таких заведений.
Одно из самых интересных термополей исследователи частично раскопали в 2019 году, а в 2020-м — полностью. Его прилавок украшали настоящие фрески. На них были изображены две дикие утки, петух, собака на поводке и морская нимфа верхом на морском коне. Исследователи предполагают, что рисунки птиц служили своеобразной рекламой блюд.
Само заведение сохранилось благодаря трагическим событиям 79 года нашей эры, когда извержение Везувия погребло Помпеи под слоем вулканических отложений. После раскопок и реставрации в августе 2021 года древнеримский термополий открыли для посетителей.
Что ели жители Помпей в древнеримском фаст-фуде
Археологи нашли внутри глиняных сосудов остатки продуктов, которые продавали почти 2000 лет назад. Так удалось узнать, что тогда ели на улицах.
Исследователи обнаружили косточку утки, а также остатки свинины, козлятины, рыбы и наземных улиток. Некоторые продукты могли готовить вместе, создавая нечто вроде густого мясного или рыбного рагу. Однако точных рецептов археологи пока не установили.
Что пили в древнеримских заведениях
В термополиях продавали не только готовые блюда, но и напитки, в частности вино. Причем его вкус мог немало удивить современного посетителя.
На дне одного из сосудов археологи нашли остатки измельченных бобов. Как объяснили исследователи, римляне использовали их, чтобы изменять вкус и даже осветлять цвет вина.
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