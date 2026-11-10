Китай объявил войну воробьям: зачем птиц массово уничтожали
В 1958 году в Китае объявили войну воробьям. Маленьких птиц признали настоящими врагами государства. По приказу Мао Цзэдуна люди начали убивать пернатых. А все потому, что они якобы воровали зерно у крестьян. Власти были убеждены, что истребление увеличит урожай. Однако результат оказался катастрофическим.
О том, как Мао Цзэдун приказал массово уничтожать воробьев и к каким трагическим последствиям это привело, рассказал историк-китаист Макар Таран "Громадському радіо".
В 1958 году китайский лидер Мао Цзэдун начал политику "Большого скачка", которая должна была быстро превратить Китай в могущественную промышленную державу.
Частью этого плана стала кампания "Четыре вредителя". Власти призвали население уничтожать крыс, мух, комаров и воробьев. Последние попали в список из-за того, что поедали зерно на полях. Руководство страны было уверено, что истребление птиц поможет спасти огромное количество урожая. Также власти стремились объединить население вокруг приказов коммунистической партии и продемонстрировать способность людей выполнять любые поставленные задачи.
На борьбу с воробьями мобилизовали огромное количество людей. Присоединились даже школьники. Птиц убивали из рогаток, отстреливали из разного оружия, палками разрушали их гнезда и уничтожали яйца.
Был еще один странный способ борьбы с птицами. Люди выходили на улицы с барабанами, кастрюлями и металлическими предметами. Они создавали ужасный шум, чтобы испуганные воробьи не могли сесть на деревья или крыши. В конце концов измученные птицы падали на землю.
За два года массового истребления численность воробьев во многих районах Китая катастрофически сократилась. Но власти не учли один важный факт. Воробьи едят не только зерно, но и огромное количество насекомых, в частности тех, которые уничтожают посевы.
Когда птиц почти не осталось, начали быстро размножаться гусеницы, саранча и другие вредители. Они уничтожали урожаи, которые китайские власти так старались защитить.
В 1959–1961 годах Китай охватил Великий голод. Это была одна из самых страшных трагедий в истории. По разным оценкам, погибли десятки миллионов человек.
Конечно, истребление воробьев было не единственной причиной трагедии. К катастрофе также привели принудительная коллективизация и другие неудачные сельскохозяйственные решения.
В 1960 году китайские власти наконец поняли свою ошибку. Воробьев исключили из списка "четырех вредителей", заменив их постельными клопами. Популяция этих птиц постепенно восстановилась. И сегодня их снова можно увидеть в городах и деревнях Китая.
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