Мужчина и дети с воробьями. Фото: china-underground.com

В 1958 году в Китае объявили войну воробьям. Маленьких птиц признали настоящими врагами государства. По приказу Мао Цзэдуна люди начали убивать пернатых. А все потому, что они якобы воровали зерно у крестьян. Власти были убеждены, что истребление увеличит урожай. Однако результат оказался катастрофическим.

О том, как Мао Цзэдун приказал массово уничтожать воробьев и к каким трагическим последствиям это привело, рассказал историк-китаист Макар Таран "Громадському радіо".

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В 1958 году китайский лидер Мао Цзэдун начал политику "Большого скачка", которая должна была быстро превратить Китай в могущественную промышленную державу.

Частью этого плана стала кампания "Четыре вредителя". Власти призвали население уничтожать крыс, мух, комаров и воробьев. Последние попали в список из-за того, что поедали зерно на полях. Руководство страны было уверено, что истребление птиц поможет спасти огромное количество урожая. Также власти стремились объединить население вокруг приказов коммунистической партии и продемонстрировать способность людей выполнять любые поставленные задачи.

На борьбу с воробьями мобилизовали огромное количество людей. Присоединились даже школьники. Птиц убивали из рогаток, отстреливали из разного оружия, палками разрушали их гнезда и уничтожали яйца.

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Был еще один странный способ борьбы с птицами. Люди выходили на улицы с барабанами, кастрюлями и металлическими предметами. Они создавали ужасный шум, чтобы испуганные воробьи не могли сесть на деревья или крыши. В конце концов измученные птицы падали на землю.

Люди в Китае отпугивают птиц. Фото: china-underground.com

За два года массового истребления численность воробьев во многих районах Китая катастрофически сократилась. Но власти не учли один важный факт. Воробьи едят не только зерно, но и огромное количество насекомых, в частности тех, которые уничтожают посевы.

Когда птиц почти не осталось, начали быстро размножаться гусеницы, саранча и другие вредители. Они уничтожали урожаи, которые китайские власти так старались защитить.

В 1959–1961 годах Китай охватил Великий голод. Это была одна из самых страшных трагедий в истории. По разным оценкам, погибли десятки миллионов человек.

Конечно, истребление воробьев было не единственной причиной трагедии. К катастрофе также привели принудительная коллективизация и другие неудачные сельскохозяйственные решения.

В 1960 году китайские власти наконец поняли свою ошибку. Воробьев исключили из списка "четырех вредителей", заменив их постельными клопами. Популяция этих птиц постепенно восстановилась. И сегодня их снова можно увидеть в городах и деревнях Китая.

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