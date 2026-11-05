Писатель Джонатан Свифт предсказал появление искусственного интеллекта. Коллаж: Новини.LIVE

Еще 300 лет назад писатель Джонатан Свифт описал изобретение, удивительно напоминающее современный искусственный интеллект. Машина в романе могла создавать тексты на любые темы. А сегодня подобные задачи за секунды выполняют чат-боты. Кроме того, публицист заметил и проблему, с которой мы сталкиваемся сейчас.

О необычном предсказании Джонатана Свифта рассказывает IFLScience, передает Новини.LIVE.

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В каком романе Джонатан Свифт описал искусственный интеллект

В 1726 году вышел знаменитый роман Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера". Большинство читателей помнит историю о крошечных лилипутах, однако в книге есть и другие, не менее удивительные приключения.

В третьей части главный герой попадает в Великую академию Лагадо. Там ученые занимаются нелепыми экспериментами. Например, пытаются извлечь солнечный свет из огурцов.

Именно в этой академии Гулливер знакомится с профессором, создавшим необычное устройство. Изобретатель утверждает, что благодаря его машине даже необразованный человек сможет писать книги по философии, математике, политике и другим наукам. Причем для этого ему не понадобятся ни талант, ни образование.

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Первое издание "Путешествий Гулливера". Фото: uk.wikipedia.org

Как работала машина, напоминающая ИИ

Описанное Свифтом устройство представляло собой огромную деревянную конструкцию. Его поверхность состояла из многочисленных подвижных кубиков, соединенных проволокой. На них были наклеены бумажки со словами. Вокруг машины располагались 40 ручек. Когда ученики одновременно поворачивали их, кубики меняли положение, образуя новые случайные сочетания слов.

36 учеников внимательно рассматривали получившийся текст. Если среди хаотичных слов попадались три-четыре, которые могли составить часть предложения, их диктовали четырём писцам. Так постепенно накапливались отрывки будущих книг. Профессор даже мечтал создать 500 таких машин, чтобы собрать все человеческие знания.

Что общего у изобретения Свифта и современного ИИ

Машина писателя обещала, что создавать тексты сможет любой, и для этого не нужно было обладать знаниями. Именно здесь Свифт затронул проблему, актуальную даже спустя три столетия. Ведь текст может выглядеть убедительно, но содержать ошибки или вообще не иметь смысла.

Но на самом деле это было не пророчество появления разумных технологий, а сатира на бессмысленные проекты, которые нуждались в значительных ресурсах, но не приносили результатов.

Какое еще удивительное предсказание сделал писатель

В том же романе Свифт упомянул два спутника Марса. Самое удивительное, что на тот момент их еще никто не открыл. Лишь в 1877 году, спустя 151 год после публикации книги, астроном Асаф Холл обнаружил Фобос и Деймос. Впрочем, это не было пророчеством. Писатель интересовался астрономией и опирался на научные представления того времени.

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