Письменник Джонатан Свіфт передбачив появу штучного інтелекту. Колаж: Новини.LIVE

Ще 300 років тому письменник Джонатан Свіфт описав винахід, який дивовижно нагадує сучасний штучний інтелект. Машина у романі могла створювати тексти на будь-які теми. А сьогодні подібні завдання за секунди виконують чатботи. На додачу публіцист помітив і проблему, з якою ми стикаємося зараз.

Про незвичайне передбачення Джонатана Свіфта розповідає IFLScience, передає Новини.LIVE.

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У якому романі Джонатан Свіфт описав штучний інтелект

У 1726 році вийшов знаменитий роман Джонатана Свіфта "Мандри Гуллівера". Більшість читачів пам'ятає історію про крихітних ліліпутів, однак у книзі є й інші, не менш дивовижні пригоди.

У третій частині головний герой потрапляє до Великої академії Лагадо. Там науковці працюють над безглуздими експериментами. Наприклад, намагаються добути сонячне світло з огірків.

Саме в цій академії Гуллівер знайомиться з професором, який створив незвичайний пристрій. Винахідник стверджує, що завдяки його машині навіть неосвічена людина зможе писати книги з філософії, математики, політики та інших наук. Причому для цього їй не знадобляться ані талант, ані навчання.

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Перше видання "Мандрів Гуллівера". Фото: uk.wikipedia.org

Як працювала машина, що нагадує ШІ

Описаний Свіфтом пристрій був величезною дерев'яною конструкцією. Його поверхня складалася з численних рухомих кубиків, з'єднаних дротами. На них були наклеєні папірці зі словами. Навколо машини розташовувалися 40 ручок. Коли учні одночасно їх повертали, кубики змінювали положення, утворюючи нові випадкові поєднання слів.

36 учнів уважно розглядали отриманий текст. Якщо серед хаотичних слів траплялися три-чотири, які могли утворити частину речення, їх диктували чотирьом писарям. Так поступово накопичувалися уривки майбутніх книжок. Професор навіть мріяв створити 500 таких машин, щоб зібрати всі людські знання.

Що спільного у винаходу Свіфта та сучасного ШІ

Машина письменника обіцяла, що створювати тексти зможе будь-хто і для цього не треба було володіти знаннями. Саме тут Свіфт торкнувся проблеми, актуальної навіть через три століття. Адже текст може виглядати переконливо, але містити помилки або взагалі не мати сенсу.

Але насправді це було не пророцтво появи розумних технологій, а сатира на безглузді проєкти, які потребували значних ресурсів, але не приносили результатів.

Яке ще дивовижне передбачення зробив письменник

У тому самому романі Свіфт згадав два супутники Марса. Найдивовижніше, що на той момент їх ще ніхто не відкрив. Лише у 1877 році, через 151 рік після публікації книги, астроном Асаф Голл виявив Фобос і Деймос. Утім, це не було пророцтвом. Письменник цікавився астрономією та спирався на тогочасні наукові уявлення.

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