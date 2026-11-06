Изображение кровавого дождя 1841 года в США. Фото: Pinterest

В августе 1841 года на обычной табачной плантации в США произошло нечто поистине жуткое — с неба дождем падали темно-красные капли, куски плоти и жира. По полю начало распространяться ужасное зловоние. Новость быстро разлетелась и дошла до ученых. Но что вызвало это явление? Споры продолжаются до сих пор.

Об одной из самых странных историй рассказало издание Popular Science, передает Новини.LIVE.

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Инцидент произошел недалеко от города Лебанон в штате Теннесси. Двое порабощенных рабочих собирались работать на табачном поле, когда заметили странное явление: из небольшого красного облака начали падать темные капли и кусочки вещества, похожего на плоть. Они покрывали листья табака, а вокруг распространялся зловоние.

Свидетели принесли загрязненные листья владельцу плантации Чендлеру. Тот рассказал о находке соседям, и вскоре на ферму начали стекаться люди, чтобы увидеть все собственными глазами.

Один из посетителей, Уильям Купер, описал масштабы странного явления. По его словам, останки были разбросаны на участке шириной примерно 37–55 м и длиной 550–730 м. Запах был настолько сильным, что ощущался далеко от места находки.

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Часть людей восприняла это как предупреждение о страшных событиях. Другие видели в "кровавом дожде" символическое предупреждение о жестокости рабства. Но были и те, кто обратился к науке.

Образцы непонятного вещества отправили известному натуралисту Герарду Троосту. Когда исследователь открыл посылку, он почувствовал резкий запах гнилой животной плоти. После анализа ученый пришел к выводу, что материал действительно имел животное происхождение. В то же время он сомневался, что красное вещество было именно кровью.

Но как остатки могли выпасть в виде дождя? Троост предположил, что сильный ветер или вихрь мог подхватить часть разлагающейся туши животного и перенести ее в облако. Впоследствии эта масса могла выпасть на землю в виде необычных осадков.

Современные исследователи считают, что за этой историей могут стоять различные природные явления. Куски животных тканей теоретически способны попасть в воздух во время сильного шторма. Еще одна версия связана с падальщиками, которые могут переносить останки животных и случайно терять их во время полета.

Что касается красного дождя, то это не обязательно была кровь. Необычный цвет воде могли придать пыль, песок или микроскопические организмы.

Например, в 2001 году в индийском штате Керала шел дождь красного цвета. Исследователи обнаружили в образцах частицы, похожие на споры водорослей. Другие ученые предполагали, что причиной могла быть пыль, принесенная ветром из дальних регионов.

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