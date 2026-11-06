Полицейский на велосипеде преследует автомобиль на дороге. Фото: vezess.hu

Это историческое событие произошло более 130 лет назад: водитель решил прокатиться с ветерком и разогнал свой автомобиль до "фантастических" 13 км/ч. Но эта выходка дорого ему обошлась. Полиция устроила за ним настоящую погоню... на велосипеде. Нарушителя поймали, отправили в суд и выписали штраф за превышение скорости.

Необычный случай вошел в Книгу рекордов Гиннеса (Guinness World Records). Новини.LIVE делится с вами самыми интересными подробностями этого события.

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Историческое событие произошло 28 января 1896 года в британском городке Паддок-Вуд, графство Кент. Нарушителем стал местный предприниматель Уолтер Арнольд.

Британский предприниматель Уолтер Арнольд в 1908 году. Фото: Grace's Guide / Britain By Car

Итак, в тот зимний день Уолтер ехал по улице на автомобиле Benz, который привез из Германии годом ранее. На его спидометре было около 13 км/ч.

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Сегодня эта цифра вызывает смех. Ведь такой автомобиль легко обгонит бегун или велосипедист. Однако тогда в Великобритании это было серьезным нарушением. Автомобилям разрешалось двигаться со скоростью не более 3,2 км/ч. То есть Арнольд превысил установленное ограничение в четыре раза.

Интересно, что перед самоходной повозкой должен был идти человек с красным флагом, предупреждая пешеходов и владельцев конных повозок о приближении необычного транспорта.

Нарушение заметил местный полицейский. Поскольку служебного автомобиля у него не было, пришлось сесть на велосипед и отправиться в погоню. Согласно историческим сведениям, погоня длилась примерно 8 км. В конце концов правоохранитель догнал автомобиль и остановил водителя.

Уже 30 января Уолтер Арнольд предстал перед местным судом. Его признали виновным сразу по четырем пунктам:

Превышение скорости. Отсутствие имени и адреса владельца на автомобиле. Использование безконного транспортного средства на общественной дороге. Недостаточное количество сопровождающих лиц. По закону транспортное средство должны были обслуживать не менее трех человек.

Общая сумма штрафов составила 4 фунта 7 шиллингов. Из них непосредственно за превышение скорости водитель заплатил 10 шиллингов.

Это был первый штраф такого рода, и он изменил историю автомобилей. Уже в конце 1896 года британские власти существенно смягчили правила дорожного движения. Максимально допустимую скорость повысили до 23 км/ч. В то же время отменили требование о наличии человека с красным флагом перед автомобилем.

Есть еще одна интересная деталь. Уолтер Арнольд занимался автомобильным бизнесом, а через несколько месяцев после скандала его компания начала продавать машины Arnold Motor Carriage, созданные на основе конструкции Benz.

Поэтому существует предположение, что необычная поездка могла быть своеобразным рекламным трюком. Впрочем, достоверных подтверждений этому нет.

Автомобиль Arnold Motor Carriage. Фото: motoringnews.org

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