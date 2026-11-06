Поліцейський на велосипеді переслідує автомобіль на дорозі. Фото: vezess.hu

Ця історична подія сталася понад 130 років тому: водій вирішив проїхатись з вітерцем і розігнав свій автомобіль до "фантастичних" 13 км/год. Але ця витівка йому дорого коштувала. Поліція влаштувала за ним справжню погоню... на велосипеді. Порушника зловили, відправили до суду й виписали штраф за перевищення швидкості.

Незвичайний випадок увійшов до Книги рекордів Гіннеса (Guinness World Records). Новини.LIVE ділиться з вами найцікавішими деталями цієї події.

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Історична подія сталася 28 січня 1896 року у британському містечку Паддок-Вуд, графство Кент. Порушником став місцевий підприємець Волтер Арнольд.

Британський підприємець Волтер Арнольд у 1908 році. Фото: Grace's Guide / Britain By Car

Тож цього зимового дня Волтер їхав вулицею на автомобілі Benz, який привіз із Німеччини роком раніше. На його спідометрі було близько 13 км/год.

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Сьогодні ця цифра викликає сміх. Адже такий автомобіль легко обжене спортсмен або велосипедист. Однак тоді у Великій Британії це було серйозним порушенням. Автомобілям дозволялося рухатися зі швидкістю не більше 3,2 км/год. Тобто Арнольд перевищив установлене обмеження вчетверо.

Цікаво, що перед самохідним екіпажем мала йти людина з червоним прапором, попереджаючи пішоходів і власників кінних возів про наближення незвичного транспорту.

Порушення помітив місцевий поліцейський. Оскільки службового автомобіля він не мав, довелося сідати на велосипед і вирушати навздогін. За історичними повідомленнями, погоня тривала приблизно 8 км. Зрештою правоохоронець наздогнав автомобіль і зупинив водія.

Уже 30 січня Волтер Арнольд постав перед місцевим судом. Його визнали винним одразу за чотирма пунктами:

Перевищення швидкості. Відсутність імені та адреси власника на автомобілі. Використання безкінного транспортного засобу на громадській дорозі. Недостатня кількість супроводжувальних осіб. За законом транспортний засіб мали обслуговувати щонайменше троє людей.

Загальна сума штрафів становила 4 фунти 7 шилінгів. Із них безпосередньо за перевищення швидкості водій заплатив 10 шилінгів.

Це був перший штраф такого роду і він змінив історію автомобілів. Вже наприкінці 1896 року британська влада суттєво пом'якшила правила дорожнього руху. Максимальну дозволену швидкість підвищили до 23 км/год. Водночас скасували вимогу про людину з червоним прапором перед автомобілем.

Є ще одна цікава деталь. Волтер Арнольд займався автомобільним бізнесом, а через кілька місяців після скандалу його компанія почала продавати машини Arnold Motor Carriage, створені на основі конструкції Benz.

Тому існує припущення, що незвичайна поїздка могла бути своєрідним рекламним трюком. Утім, достовірних підтверджень цьому немає.

Автомобіль Arnold Motor Carriage. Фото: motoringnews.org

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