Зображення кривавого дощу 1841 року в США. Фото: Pinterest

У серпні 1841 року на звичайній тютюновій плантації у США сталося щось справді моторошне — з неба падали дощем темно-червоні краплі, шматки плоті та жиру. Полем почав ширитися жахливий сморід. Новина швидко розлетілася і дійшла до науковців. Але, що викликало це явище? Суперечки точаться досі.

Про одну з найдивніших історій розповіло видання Popular Science, передає Новини.LIVE.

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Випадок стався неподалік міста Лебанон у штаті Теннессі. Двоє поневолених працівників збиралися працювати на тютюновому полі, коли помітили дивне явище: з невеликої червоної хмари почали падати темні краплі та шматочки речовини, схожої на плоть. Вони вкривали листя тютюну, а навколо ширився сморід.

Свідки принесли забруднене листя власникові плантації Чендлеру. Той розповів про знахідку сусідам, і невдовзі на ферму почали сходитися люди, щоб побачити все на власні очі.

Один із відвідувачів, Вільям Купер, описав масштаби дивного явища. За його свідченнями, рештки були розкидані на ділянці завширшки приблизно 37–55 м і завдовжки 550–730 м. Запах був настільки сильним, що відчувався далеко від місця знахідки.

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Частина людей сприйняли це як попередження про страшні події. Інші вбачали в "кривавому дощі" символічне попередження про жорстокість рабства. Але були й ті, хто звернувся до науки.

Зразки незрозумілої речовини відправили відомому натуралісту Герарду Троосту. Коли дослідник відкрив пакунок, він відчув різкий запах гнилої тваринної плоті. Після аналізу науковець дійшов висновку, що матеріал справді мав тваринне походження. Водночас він сумнівався, що червона речовина була саме кров'ю.

Але як рештки могли випасти дощем? Троост припустив, що сильний вітер або вихор міг підхопити частину туші тварини, яка розкладалася, та перенести її до хмари. Згодом ця маса могла випасти на землю у вигляді незвичайних опадів.

Сучасні дослідники вважають, що за цією історією можуть стояти різні природні явища. Шматки тваринних тканин теоретично здатні потрапити в повітря під час потужного шторму. Ще одна версія пов'язана з птахами-падальниками, які можуть переносити рештки тварин і випадково губити їх під час польоту.

Щодо червоного дощу, то це необов'язково була кров. Незвичайного кольору воді могли надати пил, пісок або мікроскопічні організми.

Наприклад, у 2001 році в індійському штаті Керала випадав дощ червоного кольору. Дослідники виявили у зразках частинки, схожі на спори водоростей. Інші науковці припускали, що причиною міг бути пил, принесений вітром із далеких регіонів.

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