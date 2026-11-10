Чоловік і діти з горобцями. Фото: china-underground.com

У 1958 році в Китаї оголосили війну горобцям. Маленьких птахів визнали справжніми ворогами держави. За наказом Мао Цзедуна люди почали вбивати пернатих. А все через те, що вони нібито крали зерно в селян. Влада була переконана, що винищення збільшить врожаї. Однак результат виявився катастрофічним.

Як Мао Цзедун наказав масово знищувати горобців та до яких трагічних наслідків це призвело, розповів історик-китаїст Макар Таран "Громадському радіо".

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У 1958 році китайський лідер Мао Цзедун розпочав політику "Великого стрибка", яка мала швидко перетворити Китай на могутню промислову державу.

Частиною цього плану стала кампанія "Чотири шкідники". Влада закликала населення знищувати щурів, мух, комарів і горобців. Останні потрапили до списку через те, що поїдали зерно на полях. Керівництво країни було впевнене, що винищення птахів допоможе врятувати величезну кількість врожаю. Також влада прагнула об'єднати населення навколо наказів комуністичної партії та продемонструвати здатність людей виконувати будь-які поставлені завдання.

На боротьбу з горобцями мобілізували величезну кількість людей. Долучилися навіть школярі. Птахів вбивали з рогаток, відстрілювали з різної зброї, палицями руйнували їхні гнізда та знищували яйця.

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Був ще один дивний спосіб боротьби з птахами. Люди виходили на вулиці з барабанами, каструлями та металевими предметами. Вони створювали страшенний шум, щоб налякані горобці не могли сісти на дерева чи дахи. Зрештою виснажені птахи падали на землю.

Люди в Китаї відлякують птахів. Фото: china-underground.com

За два роки масового винищення чисельність горобців у багатьох районах Китаю катастрофічно скоротилася. Але влада не врахувала одного важливого факту. Горобці їдять не лише зерно, а й величезну кількість комах, зокрема тих, які знищують посіви.

Коли птахів майже не залишилося, почали швидко розмножуватися гусінь, сарана та інші шкідники. Вони нищили врожаї, які китайська влада так намагалася захистити.

У 1959–1961 роках Китай охопив Великий голод. Це була одна з найстрашніших трагедій в історії. За різними оцінками, загинули десятки мільйонів людей.

Звісно, винищення горобців було не єдиною причиною трагедії. До катастрофи також призвели примусова колективізація та інші невдалі сільськогосподарські рішення.

У 1960 році китайська влада нарешті зрозуміла помилку. Горобців виключили зі списку "чотирьох шкідників", замінивши їх постільними клопами. Популяція цих птахів поступово відновилася. І сьогодні їх знову можна побачити в містах і селах Китаю.

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