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Як буде українською "отоплювати" — правильні варіанти

1 листопада 2024 06:03
Галина Шподарева - редактор
Як правильно сказати українською "отоплювати" про будинок
Люди сидять біля обігрівача. Фото ілюстративне: freepik
Галина Шподарева - редактор

Процес обігріву домівки в українській називається "опалювати", "обігрівати" або "огрівати". Саме ді дієслова треба вживати замість кальки з російської "отоплювати".
Є також нюанси — слово "топити" має значення розпалювання печі або каміну, а "опалювати" також може мати значення "обпалювати".

Про це пише видання "Освіта 24"

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Назва процесу обігріву домівки українською має декілька варіантів. І словосполучення "отоплювати приміщення" серед них немає, адже це є калькою з російської "отапливать помещение". Українською вислів звучить інакше.

Прогрівати приміщення печами або спеціальними нагрівальними пристроями в українській мові звучить як — "опалювати", "обігрівати" і навіть "огрівати". Хоча й у словниках можна знайти "отоплювати", але філологи радять уникати російської кальки. 

Приклади: 

  • Надворі травень, але оранжерею ще опалюють (Олександр Донченко);
  • До грубки, яка обігрівала все приміщення станції, тулилося кілька маленьких істот (Михайло Чабанівський);
  • Пічка огрівала й другу класну кімнату (Олександр Копиленко);
  • Ніхто цього приміщення ніколи не отоплював (Юрій Збанацький).

Дієслово "опалювати" також має значення "обпалювати" – тобто обсмалити чи обпекти вогнем. А також і у переносному значенні — "опалити/обпекти поглядом чи поцілунком". Вітер і сонце теж мають здатність "опалити".

Слово"топити" в українській більше стосується печі чи каміну — топити піч, чи топити камін, тобто розпалювати й підтримувати вогонь.

Нагадаємо, мовознавці відповіли, як замінити в українській слово "туалет", яке може вживатися не лише для позначення приміщення, але й у контексті жіночого одягу або наведення порядку в зовнішньому вигляді.

Також Новини.LIVE писали, що нині українська молодь активно вживає слово "криндж" — це те, що може викликати у людини внутрішній дискомфорт, відразу або супротив. Також вони можуть означати сором чи бентегу, або щось недоречне.

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