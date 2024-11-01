Як правильно сказати українською "отоплювати" про будинок

Як буде українською "отоплювати" — правильні варіанти
Процес обігріву домівки в українській називається "опалювати", "обігрівати" або "огрівати". Саме ді дієслова треба вживати замість кальки з російської "отоплювати".
Є також нюанси — слово "топити" має значення розпалювання печі або каміну, а "опалювати" також може мати значення "обпалювати".
Про це пише видання "Освіта 24".
Як правильно назвати українською обігрів приміщення
Назва процесу обігріву домівки українською має декілька варіантів. І словосполучення "отоплювати приміщення" серед них немає, адже це є калькою з російської "отапливать помещение". Українською вислів звучить інакше.
Прогрівати приміщення печами або спеціальними нагрівальними пристроями в українській мові звучить як — "опалювати", "обігрівати" і навіть "огрівати". Хоча й у словниках можна знайти "отоплювати", але філологи радять уникати російської кальки.
Приклади:
- Надворі травень, але оранжерею ще опалюють (Олександр Донченко);
- До грубки, яка обігрівала все приміщення станції, тулилося кілька маленьких істот (Михайло Чабанівський);
- Пічка огрівала й другу класну кімнату (Олександр Копиленко);
- Ніхто цього приміщення ніколи не отоплював (Юрій Збанацький).
Дієслово "опалювати" також має значення "обпалювати" – тобто обсмалити чи обпекти вогнем. А також і у переносному значенні — "опалити/обпекти поглядом чи поцілунком". Вітер і сонце теж мають здатність "опалити".
Слово"топити" в українській більше стосується печі чи каміну — топити піч, чи топити камін, тобто розпалювати й підтримувати вогонь.
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