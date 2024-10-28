Що таке криндж та чому українські підлітки використовують це слово

Що означає слово "криндж" в сленгу молоді
Хлопці і дівчата, які народились між 1997 і 2012 роками є зумерами, тобто поколінням сучасної молоді. У їх сленгу можна почути багато різних слів, які можуть бути незрозумілими більш старшому поколінню, наприклад, таке слово, як "криндж".
Значення цього пояснює портал "Освіторія".
Що означає слово "криндж"
Це слово багато хто міг чути і раніше, але воно досі є популярним серед підлітків в молоді. Зокрема, "криндж" або "кринджовий" — це те, що може викликати у людини внутрішній дискомфорт, відразу або супротив. Також вони можуть означати сором чи бентегу, або щось недоречне.
"Кринджем може бути в людина, в подія, і певна ситуація, і навіть книги, серіали чи пости на Facebook", — пояснює ресурс.
Як пише освітній портал, це слово-гість завітало до нас з англійської мови. Так, прикметник cringy або cringey описує те, що викликає у людей неприємні відчуття, сором чи відразу.
"Цікаво, що дієслово cringe означає "зіщулитися". Тож недивно, що коли стикаємося із чимось тривожним — намагаємося стати непоміними, щоб уникнути чи зменшити це відчуття", — додав портал.
Крім того, ресурс навів приклад речення, в якому використовується слово зумерів.
"Це так кринджово, коли на третьому році повномасштабної війни батьки говорять із дітьми російською мовою", — йдеться у повідомленні.
Портал додав, що сказати те ж саме гарною українською мовою можна за допомогою слів: "негожа, гидлик, хударний, стидкий".
Нагадаємо, що від українських підлітків також часто можна почути слово "скуф", однак не кожен знає, що це означає.
Також ми писали, що означає слово "імба", яке широко використовується серед молоді.
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