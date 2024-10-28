Що таке криндж та чому українські підлітки використовують це слово

Підлітки. Ілюстративне фото: nus.org.ua

Хлопці і дівчата, які народились між 1997 і 2012 роками є зумерами, тобто поколінням сучасної молоді. У їх сленгу можна почути багато різних слів, які можуть бути незрозумілими більш старшому поколінню, наприклад, таке слово, як "криндж".

Значення цього пояснює портал "Освіторія".

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Що означає слово "криндж"

Це слово багато хто міг чути і раніше, але воно досі є популярним серед підлітків в молоді. Зокрема, "криндж" або "кринджовий" — це те, що може викликати у людини внутрішній дискомфорт, відразу або супротив. Також вони можуть означати сором чи бентегу, або щось недоречне.

"Кринджем може бути в людина, в подія, і певна ситуація, і навіть книги, серіали чи пости на Facebook", — пояснює ресурс.

Як пише освітній портал, це слово-гість завітало до нас з англійської мови. Так, прикметник cringy або cringey описує те, що викликає у людей неприємні відчуття, сором чи відразу.

"Цікаво, що дієслово cringe означає "зіщулитися". Тож недивно, що коли стикаємося із чимось тривожним — намагаємося стати непоміними, щоб уникнути чи зменшити це відчуття", — додав портал.

Крім того, ресурс навів приклад речення, в якому використовується слово зумерів.

"Це так кринджово, коли на третьому році повномасштабної війни батьки говорять із дітьми російською мовою", — йдеться у повідомленні.

Портал додав, що сказати те ж саме гарною українською мовою можна за допомогою слів: "негожа, гидлик, хударний, стидкий".

Нагадаємо, що від українських підлітків також часто можна почути слово "скуф", однак не кожен знає, що це означає.

Також ми писали, що означає слово "імба", яке широко використовується серед молоді.