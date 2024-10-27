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Підлітковий сленг — що означає слово "скуф"

27 жовтня 2024 07:03
Аркадій Пастула - Редактор
Що таке скуф та чому українські підлітки використовують це слово
Підлітки. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

Українські підлітки активно використовують сленг. Часто можна почути слово "скуф", однак не кожен знає, що це означає.

Про це повідомляє "Освіторія".

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Що означає "скуф"

Це слово пішло з російської мови. "Скуф" означає занедбаного, неохайного, часто із зайвою вагою та без особливих кар’єрних досягнень чи цілей підстаркуватого чоловіка.

Це слово походить від прізвища російського блогера Олексія Скуф’їна, який здобув популярність на місцевому іміджборді "Двач". Одне з його відео стало вірусним, і в мережі почали називати "скуфами" недоглянутих чоловіків, що нагадують Скуф’їна.

Нагадаємо, що означає слово "імба", яке широко використовується серед підлітків.

Також мовознавці пояснили, як сказати слово "хайп" українською.

підлітки українська мова російська мова Україна

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07:40 У КМВА назвали кількість дронів, які вночі збила ППО у Києві

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