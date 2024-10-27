Что такое скуф и почему украинские подростки используют это слово

Подростковый сленг — что означает слово "скуф"
Украинские подростки активно используют сленг. Часто можно услышать слово "скуф", но не каждый знает, что это значит.
Об этом сообщает "Освіторія".
Что означает "скуф"
Это слово пошло из русского языка. "Скуф" означает запущенного, неопрятного, часто с лишним весом и без особых карьерных достижений или целей престарелого мужчину.
Это слово происходит от фамилии российского блогера Алексея Скуфьина, который получил известность на местном имиджборде "Двач". Одно из его видео стало вирусным, и в сети начали называть "скуфами" неухоженных мужчин, напоминающих Скуфьина.
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