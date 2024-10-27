Что такое скуф и почему украинские подростки используют это слово

Подростки. Фото иллюстративное: Pexels

Украинские подростки активно используют сленг. Часто можно услышать слово "скуф", но не каждый знает, что это значит.

Об этом сообщает "Освіторія".

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Что означает "скуф"

Это слово пошло из русского языка. "Скуф" означает запущенного, неопрятного, часто с лишним весом и без особых карьерных достижений или целей престарелого мужчину.

Это слово происходит от фамилии российского блогера Алексея Скуфьина, который получил известность на местном имиджборде "Двач". Одно из его видео стало вирусным, и в сети начали называть "скуфами" неухоженных мужчин, напоминающих Скуфьина.

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