Что такое кринж и почему украинские подростки используют это слово

Что означает слово "кринж" в сленге молодежи
Мальчики и девочки, которые родились между 1997 и 2012 годами, являются зуммерами, то есть поколением современной молодежи. В их сленге можно услышать много разных слов, которые могут быть непонятны более старшему поколению, например, такое слово, как "кринж".
Значение этого объясняет портал "Освіторія".
Что означает слово "кринж"
Это слово многие могли слышать и раньше, но оно до сих пор популярно среди подростков у молодежи. В частности, "кринж" или "кринжовый" — это то, что может вызвать у человека внутренний дискомфорт, отвержение или сопротивление. Также они могут означать стыд или смущение, либо что-то неуместное.
"Кринжем может быть человек, и событие, и определенная ситуация, и даже книги, сериалы или посты на Facebook", — объясняет ресурс.
Как пишет образовательный портал, данное слово-гость пришло к нам из английского языка. Так, прилагательное cringy или cringey описывает то, что вызывает у людей неприятные ощущения, стыд или отвращение.
"Интересно, что глагол cringe означает "скукожиться". Поэтому неудивительно, что когда сталкиваемся с чем-то тревожным — пытаемся стать незаменимыми, чтобы избежать или уменьшить это чувство", — добавил портал.
Кроме того, ресурс привел пример предложения, в котором используется слово зуммеров.
"Это так кринджово, когда на третьем году полномасштабной войны родители говорят с детьми на русском языке", — говорится в сообщении.
Портал добавил, что сказать то же самое на хорошем украинском языке можно с помощью слов: "негожа, гидлик, хударний, стидкий".
Напомним, что от украинских подростков также часто можно услышать слово "скуф", однако не каждый знает, что это значит.
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