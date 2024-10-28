Что такое кринж и почему украинские подростки используют это слово

Подростки. Иллюстративное фото: nus.org.ua

Мальчики и девочки, которые родились между 1997 и 2012 годами, являются зуммерами, то есть поколением современной молодежи. В их сленге можно услышать много разных слов, которые могут быть непонятны более старшему поколению, например, такое слово, как "кринж".

Значение этого объясняет портал "Освіторія".

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Что означает слово "кринж"

Это слово многие могли слышать и раньше, но оно до сих пор популярно среди подростков у молодежи. В частности, "кринж" или "кринжовый" — это то, что может вызвать у человека внутренний дискомфорт, отвержение или сопротивление. Также они могут означать стыд или смущение, либо что-то неуместное.

"Кринжем может быть человек, и событие, и определенная ситуация, и даже книги, сериалы или посты на Facebook", — объясняет ресурс.

Как пишет образовательный портал, данное слово-гость пришло к нам из английского языка. Так, прилагательное cringy или cringey описывает то, что вызывает у людей неприятные ощущения, стыд или отвращение.

"Интересно, что глагол cringe означает "скукожиться". Поэтому неудивительно, что когда сталкиваемся с чем-то тревожным — пытаемся стать незаменимыми, чтобы избежать или уменьшить это чувство", — добавил портал.

Кроме того, ресурс привел пример предложения, в котором используется слово зуммеров.

"Это так кринджово, когда на третьем году полномасштабной войны родители говорят с детьми на русском языке", — говорится в сообщении.

Портал добавил, что сказать то же самое на хорошем украинском языке можно с помощью слов: "негожа, гидлик, хударний, стидкий".

Напомним, что от украинских подростков также часто можно услышать слово "скуф", однако не каждый знает, что это значит.

Также мы писали, что означает слово "имба", которые широко используемое среди молодежи.