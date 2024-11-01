Как правильно сказать на украинском «отапливать» о доме

Люди сидят у обогревателя. Фото иллюстративное: freepik

Процесс обогрева дома в украинском языке называется "опалювати", "обігрівати" или "огрівати". Имено эти глаголы надо употреблять вместо кальки из русского "отапливать".

Есть также нюанс — "топити" имеет значение разжигания печи или камина, а "опалювати" также может иметь значение "обжигать".

Об этом пишет издание "Освіта 24".

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Название процесса обогрева дома на украинском имеет несколько вариантов. И словосочетания "отоплювати приміщення" среди них нет, ведь это калька с русского "отапливать помещение". По-украински высказывание звучит иначе.

Прогревать помещение печами или специальными нагревательными устройствами в украинском языке звучит как — "опалювати", "обігрівати" і навіть "огрівати". Хотя в словарях и можно найти "отоплювати", но филологи советуют избегать русской кальки.

Примеры:

Надворі травень, але оранжерею ще опалюють (Олександр Донченко);

До грубки, яка обігрівала все приміщення станції, тулилося кілька маленьких істот (Михайло Чабанівський);

Пічка огрівала й другу класну кімнату (Олександр Копиленко);

Ніхто цього приміщення ніколи не отоплював (Юрій Збанацький).

Глагол "опалювати" также имеет значение "обжигать" — то есть опалить или обжечь огнем. А также и в переносном смысле — "опалить/обжечь взглядом или поцелуем". Ветер и солнце тоже обладают способностью "опалить".

Слово "топити" в украинском больше касается печи или камина — топить печь, или топить камин, то есть разжигать и поддерживать огонь.

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