Золоті самородки в руці шахтаря на тлі підземної шахти. Фото: National Geographic

Багато людей носять золоті персні, намиста, браслети та сережки й навіть не здогадуються, що матеріал, з якого зроблені прикраси, може бути старшим за саме Сонце. І виник він не в земних надрах, а під час космічних катастроф. За розрахунками вчених, одне зіткнення мертвих зір могло створити золота в сотні разів більше за масу Землі. Особливо вражаючим виявився шлях цього дорогоцінного металу до нашої планети.

Про справжнє походження золота розповідає Space Daily, передає Новини.LIVE.

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Чому золото не утворюється у звичайних зорях

У надрах зір народжується багато хімічних елементів. Вони виникають унаслідок ядерних реакцій, але з важчими за залізо елементами все значно складніше. Для появи золота потрібні надзвичайні умови, яких звичайні зорі забезпечити не можуть.

Один із механізмів називають швидким захопленням нейтронів. Простіше кажучи, атомні ядра за дуже короткий час поглинають величезну кількість нейтронів і згодом перетворюються на ядра важких елементів. Так можуть виникати золото, платина й уран.

Яке космічне зіткнення допомогло розкрити таємницю

17 серпня 2017 року обсерваторії LIGO та Virgo зафіксували гравітаційні хвилі від зіткнення двох нейтронних зір у галактиці NGC 4993, приблизно за 130 мільйонів світлових років від Землі.

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Нейтронні зорі — це надщільні залишки великих зір, які завершили своє життя вибухом. Коли два такі об'єкти зіштовхуються, частина речовини розлітається у космос, а новоутворені радіоактивні елементи змушують її яскраво світитися. Таке явище називають кілоновою.

Подію позначили GW170817. Її світіння вивчали телескопами, а результати представили у дослідженні Nature. Команда астрофізика Деніела Касена оцінила, що під час зіткнення могло утворитися близько 200 мас Землі золота та майже 500 мас Землі платини.

Важливий нюанс: це результати комп'ютерного моделювання. Проте спостереження стали вагомим доказом того, що зіткнення нейтронних зір здатні створювати важкі елементи.

Як золото з космосу потрапило на Землю

Сонячна система утворилася приблизно 4,6 мільярда років тому з величезної хмари газу та пилу. На той момент у ній уже були важкі елементи, які попередні покоління зір і космічні вибухи розсіяли у просторі. Частина золота потрапила до речовини, з якої сформувалася Земля.

Але коли молода планета була розплавленою, значна частина золота разом із залізом опустилася до її ядра. Звідки ж тоді взялися доступні нам родовища? За однією з провідних гіпотез, частину дорогоцінного металу пізніше доставили метеорити.

Чи все золото народилося після зіткнень зір

Учені поки не стверджують, що нейтронні зорі є єдиним джерелом золота. Дослідження 2025 року вказує, що важкі елементи можуть утворюватися також під час потужних спалахів магнетарів — нейтронних зір із надзвичайно сильним магнітним полем.

Та головний висновок не змінюється: золото, яке ви тримаєте в руках, має історію, що почалася задовго до появи Землі.

Ділимося іншими цікавими фактами та відкриттями

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