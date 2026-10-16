Єдине море без берегів на Землі: цікаві факти про Саргасове море

Судно SSV Corwith Cramer проходить поблизу скупчення саргасових водоростей. Фото: Jeff Schell

На нашій планеті є унікальне море, біля якого ви ніколи не знайдете пляжу. Тут немає ані прибережних скель, ані портів. Навіть клаптика суші, від якого можна було б відміряти берегову лінію. А його межі постійно змінюються. І все ж географи добре знають, де його шукати.

Новини.LIVE з посиланням на NDTV Travel розповідає, де знаходиться фантастичне Саргасове море, як воно з'явилося і чим ще воно здатне дивувати.

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Де розташоване море, яке не має берегів

Саргасове море лежить у північній частині Атлантичного океану, неподалік від Бермудських островів. Це єдине море на Землі, яке не має сухопутних меж. Замість берегів його окреслюють чотири потужні океанічні течії:

Гольфстрім на заході Північноатлантична на півночі Канарська на сході Північна Пасатна на півдні

Вони створюють величезну систему циркуляції води за годинниковою стрілкою. А оскільки течії змінюють своє положення, Саргасове море не має раз і назавжди встановлених кордонів. Ви не побачите тут ані берегових маяків, ані таблички з назвою моря.

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Саргасове море і основні течії в Північній Атлантиці. Фото: en.wikipedia.org

Чому на воді плавають золотисті острови

Свою назву море отримало від саргасуму — бурих водоростей, які тримаються просто на поверхні води. Деякі їхні види взагалі ніколи не прикріплюються до морського дна: усе життя дрейфують і розмножуються у відкритому океані.

Їм допомагають маленькі пухирці, наповнені газом. Вони схожі на виноградини й діють як природні поплавці. Течії та вітер збирають водорості в довгі золотаво-коричневі смуги, а іноді — у великі плавучі скупчення.

Здалеку це може нагадувати острівці посеред синьої води. Але ступити на них неможливо: під рослинами немає суші, лише океанська глибина.

Бурі водорості саргасум у Саргасовому морі. Фото: Jean-Pierre Rouja for the Nonsuch Expeditions

Які дивовижні істоти живуть у Саргасовому морі

Ці водорості — справжній плавучий прихисток. Між їхніми гілочками ховаються дрібні риби, креветки та краби. Молоді морські черепахи знаходять там їжу й захист від хижаків.

Також саме в Саргасовому морі розмножуються європейський та американський вугрі. Їхні личинки вирушають у довгу мандрівку до берегів Європи й Америки, а дорослі особини згодом повертаються в океан для розмноження. Це одна з найнезвичайніших міграцій у природі.

Чим Саргасове море лякало мореплавців

У 1492 році експедиція Христофора Колумба зустріла тут великі скупчення водоростей. Моряки боялися, що вони можуть означати мілководдя, на якому кораблі сядуть на мілину. Додаткового занепокоєння завдавали слабкі вітри, які могли затримати вітрильники.

Згодом з'явилися легенди про кораблі, що нібито назавжди застрягали в заростях. Та насправді саргасум не утворює суцільної пастки для суден.

Сьогодні Саргасове море залишається частиною морських маршрутів, але має і значно важливішу роль. Це унікальна жива екосистема, якій загрожують пластикове забруднення, рибальство та зміни клімату.

Ділимося іншими цікавими фактами та відкриттями

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