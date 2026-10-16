Единственное море без берегов на Земле: интересные факты о Саргассовом море

Судно SSV Corwith Cramer проходит вблизи скопления саргассовых водорослей. Фото: Jeff Schell

На нашей планете есть уникальное море, у которого вы никогда не найдете пляжа. Здесь нет ни прибрежных скал, ни портов. Даже клочка суши, от которого можно было бы отмерить береговую линию. А его границы постоянно меняются. И все же географы хорошо знают, где его искать.

Новини.LIVE со ссылкой на NDTV Travel рассказывает, где находится фантастическое Саргассово море, как оно появилось и чем еще оно способно удивлять.

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Где расположено море, не имеющее берегов

Саргассово море расположено в северной части Атлантического океана, недалеко от Бермудских островов. Это единственное море на Земле, не имеющее сухопутных границ. Вместо берегов его очерчивают четыре мощных океанических течения:

Гольфстрим на западе Североатлантическое на севере Канарское на востоке Северная Пассатная на юге

Они создают огромную систему циркуляции воды по часовой стрелке. А поскольку течения меняют свое положение, Саргасово море не имеет раз и навсегда установленных границ. Вы не увидите здесь ни прибрежных маяков, ни таблички с названием моря.

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Саргассово море и основные течения в Северной Атлантике. Фото: en.wikipedia.org

Почему на воде плавают золотистые острова

Свое название море получило от саргассума — бурых водорослей, которые держатся прямо на поверхности воды. Некоторые их виды вообще никогда не прикрепляются к морскому дну: всю жизнь дрейфуют и размножаются в открытом океане.

Им помогают маленькие пузырьки, наполненные газом. Они похожи на виноградины и действуют как естественные поплавки. Течения и ветер собирают водоросли в длинные золотисто-коричневые полосы, а иногда — в большие плавучие скопления.

Издалека это может напоминать островки посреди синей воды. Но ступить на них невозможно: под растениями нет суши, только океанская глубина.

Бурые водоросли саргассум в Саргассовом море. Фото: Jean-Pierre Rouja для Nonsuch Expeditions

Какие удивительные существа обитают в Саргассовом море

Эти водоросли — настоящее плавучее убежище. Между их веточками прячутся мелкие рыбы, креветки и крабы. Молодые морские черепахи находят там пищу и защиту от хищников.

Также именно в Саргассовом море размножаются европейский и американский угри. Их личинки отправляются в долгое путешествие к берегам Европы и Америки, а взрослые особи впоследствии возвращаются в океан для размножения. Это одна из самых необычных миграций в природе.

Чем Саргасово море пугало мореплавателей

В 1492 году экспедиция Христофора Колумба обнаружила здесь обширные скопления водорослей. Моряки опасались, что они могут означать мелководье, на котором корабли сядут на мель. Дополнительную тревогу вызывали слабые ветры, которые могли задержать парусники.

Впоследствии появились легенды о кораблях, которые якобы навсегда застревали в зарослях. Но на самом деле саргассум не представляет собой сплошную ловушку для судов.

Сегодня Саргассово море остается частью морских маршрутов, но играет и гораздо более важную роль. Это уникальная живая экосистема, которой угрожают пластиковое загрязнение, рыболовство и изменения климата.

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