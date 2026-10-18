Золотые самородки в руке шахтера на фоне подземной шахты. Фото: National Geographic

Многие люди носят золотые кольца, ожерелья, браслеты и серьги и даже не подозревают, что материал, из которого изготовлены эти украшения, может быть старше самого Солнца. Причем он возник не в недрах Земли, а в результате космических катастроф. По расчетам ученых, одно столкновение мертвых звезд могло создать золота в сотни раз больше массы Земли. Особенно впечатляющим оказался путь этого драгоценного металла к нашей планете.

О подлинном происхождении золота рассказывает Space Daily, передает Новини.LIVE.

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Почему золото не образуется в обычных звездах

В недрах звезд рождается множество химических элементов. Они возникают в результате ядерных реакций, но с элементами, более тяжелыми, чем железо, все значительно сложнее. Для появления золота нужны экстремальные условия, которых обычные звезды обеспечить не могут.

Один из механизмов называется быстрым захватом нейтронов. Проще говоря, атомные ядра за очень короткое время поглощают огромное количество нейтронов и впоследствии превращаются в ядра тяжёлых элементов. Так могут возникать золото, платина и уран.

Какое космическое столкновение помогло раскрыть тайну

17 августа 2017 года обсерватории LIGO и Virgo зафиксировали гравитационные волны от столкновения двух нейтронных звезд в галактике NGC 4993, расположенной примерно в 130 миллионах световых лет от Земли.

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Нейтронные звезды — это сверхплотные остатки массивных звезд, завершивших свою жизнь взрывом. Когда два таких объекта сталкиваются, часть вещества разлетается в космос, а вновь образовавшиеся радиоактивные элементы заставляют его ярко светиться. Такое явление называют килоновой.

Событие обозначили как GW170817. Его свечение изучали с помощью телескопов, а результаты представили в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Команда астрофизика Дэниела Касена подсчитала, что во время столкновения могло образоваться около 200 масс Земли золота и почти 500 масс Земли платины.

Важный нюанс: это результаты компьютерного моделирования. Однако наблюдения стали весомым доказательством того, что столкновения нейтронных звезд способны создавать тяжелые элементы.

Как золото из космоса попало на Землю

Солнечная система образовалась примерно 4,6 миллиарда лет назад из огромного облака газа и пыли. На тот момент в ней уже были тяжелые элементы, которые предыдущие поколения звезд и космические взрывы рассеяли в пространстве. Часть золота попала в вещество, из которого сформировалась Земля.

Но когда молодая планета была расплавленной, значительная часть золота вместе с железом опустилась в ее ядро. Откуда же тогда взялись доступные нам месторождения? Согласно одной из ведущих гипотез, часть драгоценного металла позже доставили метеориты.

Все ли золото родилось после столкновений звезд?

Ученые пока не утверждают, что нейтронные звезды являются единственным источником золота. Исследование 2025 года указывает, что тяжелые элементы могут образовываться также во время мощных вспышек магнетаров — нейтронных звезд с чрезвычайно сильным магнитным полем.

Но главный вывод остается прежним: у золота, которое вы держите в руках, есть история, начавшаяся задолго до появления Земли.

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