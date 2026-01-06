Відео
Головна Life Як українською правильно сказати "крінж", "токсик" і "краш"

Як українською правильно сказати "крінж", "токсик" і "краш"

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 15:31
Переклад модних слів — як буде звучати "крінж", "токсик", "краш" в українській мові
Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Молодь все частіше вживає слова "краш", "токсик" та "крінж", і це не помилка. Однак якщо ви хочете замінити ці слова на автентичні відповідники, то в українській мові є кілька красивих варіантів.

Про це розповів філолог Андрій Шимановський в Instagram.

Читайте також:

Як сказати українською "краш", "токсик" і "крінжовий"

Запозичення слів з інших мов є доречним тоді, коли немає власних відповідників. Однак слова "краш", "токсик" і "крінж" в українській мові можна замінити.

Як пояснює Шимановський, замість слова "краш" варто казати:

  • "пасія";
  • "зваблина"/"зваблинець";
  • "ваба";
  • "укоханець"/"укоханка".

Слово "крінжовий" також має свої відповідники в українській мова:

  • "стидкий";
  • "зніяковний";
  • "хударний".

Якщо ви хочете підібрати автентичний відповідник до слова "токсик", то варто звернути увагу на такі варіанти:

  • "бакцильне трійло";
  • "трутина";
  • "отруя";
  • "отрій".

На сайті "Словотвір" також пропонують власні варіанти до слова "токсик" — "ядуха", "гнітюк", "буркотун", "злоріка". Слово "крінж" радять замінити варіантами "сором", "маячня", "несусвітиця", "оказія". А от замість "краш" можна сказати "коханий", "бажанець", "вподобанець".

Ці варіанти зроблять вашу українську мову цікавішою та привабливішою. Не соромтеся використовувати їх частіше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно сказати "корочє". В українській мові є кілька варіантів.

Також ми розповідали про те, чим замінити слово "капець". Є чимало вдалих відповідників.

українська мова поради пояснення цікаві факти слова
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
