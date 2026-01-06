Переклад модних слів — як буде звучати "крінж", "токсик", "краш" в українській мові

Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Молодь все частіше вживає слова "краш", "токсик" та "крінж", і це не помилка. Однак якщо ви хочете замінити ці слова на автентичні відповідники, то в українській мові є кілька красивих варіантів.

Про це розповів філолог Андрій Шимановський в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Як сказати українською "краш", "токсик" і "крінжовий"

Запозичення слів з інших мов є доречним тоді, коли немає власних відповідників. Однак слова "краш", "токсик" і "крінж" в українській мові можна замінити.

Реклама

Як пояснює Шимановський, замість слова "краш" варто казати:

"пасія";

"зваблина"/"зваблинець";

"ваба";

"укоханець"/"укоханка".

Слово "крінжовий" також має свої відповідники в українській мова:

Реклама

"стидкий";

"зніяковний";

"хударний".

Якщо ви хочете підібрати автентичний відповідник до слова "токсик", то варто звернути увагу на такі варіанти:

"бакцильне трійло";

"трутина";

"отруя";

"отрій".

На сайті "Словотвір" також пропонують власні варіанти до слова "токсик" — "ядуха", "гнітюк", "буркотун", "злоріка". Слово "крінж" радять замінити варіантами "сором", "маячня", "несусвітиця", "оказія". А от замість "краш" можна сказати "коханий", "бажанець", "вподобанець".

Реклама

Ці варіанти зроблять вашу українську мову цікавішою та привабливішою. Не соромтеся використовувати їх частіше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно сказати "корочє". В українській мові є кілька варіантів.

Реклама

Також ми розповідали про те, чим замінити слово "капець". Є чимало вдалих відповідників.