Україна
Как по-украински правильно сказать "крінж", "токсик" и "краш"

Как по-украински правильно сказать "крінж", "токсик" и "краш"

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 15:31
Перевод модных слов — как будет звучать "крінж", "токсик", "краш" в украинском языке
Девушка задумалась. Фото: Freepik

Молодежь все чаще употребляет слова "краш", "токсик" и "крінж", и это не ошибка. Однако если вы хотите заменить эти слова на аутентичные соответствия, то в украинском языке есть несколько красивых вариантов.

Об этом рассказал филолог Андрей Шимановский в Instagram.

Читайте также:

Как сказать на украинском "краш", "токсик" и "крінжовий"

Заимствование слов из других языков уместно тогда, когда нет собственных соответствий. Однако слова "краш", "токсик" и "крінж" в украинском языке можно заменить.

Как объясняет Шимановский, вместо слова "краш" следует говорить:

  • "пасія";
  • "зваблина"/"зваблинець";
  • "ваба";
  • "укоханець"/"укоханка".

Слово "крінжовий" также имеет свои соответствия в украинском языке:

  • "стидкий";
  • "зніяковний";
  • "хударний".

Если вы хотите подобрать аутентичное соответствие к слову "токсик", то стоит обратить внимание на такие варианты:

  • "бакцильне трійло";
  • "трутина";
  • "отруя";
  • "отрій".

На сайте "Словотвір" также предлагают собственные варианты к слову "токсик" — "ядуха", "гнітюк", "буркотун", "злоріка". Слово "крінж" советуют заменить вариантами "сором", "маячня", "несусвітиця", "оказія". А вот вместо "краш" можно сказать "коханий", "бажанець", "вподобанець".

Эти варианты сделают ваш украинский язык интереснее и привлекательнее. Не стесняйтесь использовать их чаще.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно сказать "корочє". В украинском языке есть несколько вариантов.

Также мы рассказывали о том, чем заменить слово "капець". Есть немало удачных соответствий.

украинский язык советы объяснение интересные факты слова
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
