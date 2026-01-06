Перевод модных слов — как будет звучать "крінж", "токсик", "краш" в украинском языке

Как по-украински правильно сказать "крінж", "токсик" и "краш"
Молодежь все чаще употребляет слова "краш", "токсик" и "крінж", и это не ошибка. Однако если вы хотите заменить эти слова на аутентичные соответствия, то в украинском языке есть несколько красивых вариантов.
Об этом рассказал филолог Андрей Шимановский в Instagram.
Как сказать на украинском "краш", "токсик" и "крінжовий"
Заимствование слов из других языков уместно тогда, когда нет собственных соответствий. Однако слова "краш", "токсик" и "крінж" в украинском языке можно заменить.
Как объясняет Шимановский, вместо слова "краш" следует говорить:
- "пасія";
- "зваблина"/"зваблинець";
- "ваба";
- "укоханець"/"укоханка".
Слово "крінжовий" также имеет свои соответствия в украинском языке:
- "стидкий";
- "зніяковний";
- "хударний".
Если вы хотите подобрать аутентичное соответствие к слову "токсик", то стоит обратить внимание на такие варианты:
- "бакцильне трійло";
- "трутина";
- "отруя";
- "отрій".
На сайте "Словотвір" также предлагают собственные варианты к слову "токсик" — "ядуха", "гнітюк", "буркотун", "злоріка". Слово "крінж" советуют заменить вариантами "сором", "маячня", "несусвітиця", "оказія". А вот вместо "краш" можно сказать "коханий", "бажанець", "вподобанець".
Эти варианты сделают ваш украинский язык интереснее и привлекательнее. Не стесняйтесь использовать их чаще.
