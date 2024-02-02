Містичний триллер про надприродне — як з 2010 року змінилися герої Астралу

Як змінилося життя акторів містичного трилеру "Астрал" за 14 років
У 2010 році на екрани вперше вийшов фільм жахів під назвою "Астрал", який захопив глядачів моторошним сюжетом і талановитою акторською грою. Сьогодні ця картина є однією з найстрашніших, а її актори — одними з найпопулярніших.
Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 14 років змінилися актори фільму "Астрал".
Патрік Вілсон
Американському актору дісталася головна роль чоловіка, гарного сім’янина на ім’я Джош. Після завершення зйомок "Астралу" Патріка Вілсона запрошували зніматися у різних відомих картинах. Тож, його можна побачити у таких фільмах, як:
- Закляття
- Аквамен
- Прокляття Аннабель
- Людина-мураха
Сьогодні 50-річний Патрік Вілсон одружений і має одного сина.
Роуз Бірн
Австралійська акторка у фільмі "Астрал" зіграла роль дружини Джоша на ім’я Рене Ламберт. Вперше вона з’явилася в кіно в 1994 році, зігравши роль у фільмі "Лялька Даллас", і сьогодні має нагороду за найкращу жіночу роль за фільм "Богиня 1967 року". Зараз її можна побачити у таких фільмах, як:
- Сусіди. На шляху війни
- Родина за хвилину
- Дівич-вечір у Вегасі
- Шпіон
- Кролик Пітер
Акторці сьогодні вже 44 роки, вона має коханого чоловіка, від якого виховує двох синів.
Тай Сімпкінс
Американський актор зіграв маленького хлопчика, сина Джоша і Рене на ім’я Далтон Ламберт. Глядачі сьогодні можуть побачити актора у таких відомих фільмах, як:
- Кіт
- Світ Юрського періоду
- Залізна людина
- Війна світів
- Месники
Зараз Сімпкінсу вже 22 роки, і про його особисте життя немає жодної інформації.
Лін Шей
Американська акторка зіграла роль жінки на ім’я Еліс Рейнер, яка допомогла сім’ї Ламберт вигнати диявола з маленького хлопчика. Лін Шей знялася у всіх частинах фільму "Астрал", де виконувала одну й ту саму роль. Але побачити її можна не тільки в цьому фільмі, а й в таких картинах, як:
- Закляття
- Прокляття
- Жах на вулиці В'язів
Відомо, що 80-річна Лін Шей двічі розлучена і зараз має сина, якого народила у 1989 році.
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