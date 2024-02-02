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Як змінилося життя акторів містичного трилеру "Астрал" за 14 років

2 лютого 2024 20:04
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Містичний триллер про надприродне — як з 2010 року змінилися герої Астралу
Кадр з фільму жахів "Астрал" 2010 року. Фото: Movie Times
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

У 2010 році на екрани вперше вийшов фільм жахів під назвою "Астрал", який захопив глядачів моторошним сюжетом і талановитою акторською грою. Сьогодні ця картина є однією з найстрашніших, а її актори — одними з найпопулярніших.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 14 років змінилися актори фільму "Астрал".

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Патрік Вілсон

Американському актору дісталася головна роль чоловіка, гарного сім’янина на ім’я Джош. Після завершення зйомок "Астралу" Патріка Вілсона запрошували зніматися у різних відомих картинах. Тож, його можна побачити у таких фільмах, як:

  • Закляття
  • Аквамен
  • Прокляття Аннабель
  • Людина-мураха

Сьогодні 50-річний Патрік Вілсон одружений і має одного сина.

Патрик Уилсон
Патрік Вілсон у фільмі "Астрал" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Роуз Бірн

Австралійська акторка у фільмі "Астрал" зіграла роль дружини Джоша на ім’я Рене Ламберт. Вперше вона з’явилася в кіно в 1994 році, зігравши роль у фільмі "Лялька Даллас", і сьогодні має нагороду за найкращу жіночу роль за фільм "Богиня 1967 року". Зараз її можна побачити у таких фільмах, як:

  • Сусіди. На шляху війни
  • Родина за хвилину
  • Дівич-вечір у Вегасі
  • Шпіон
  • Кролик Пітер

Акторці сьогодні вже 44 роки, вона має коханого чоловіка, від якого виховує двох синів.

Роуз Бирн
Роуз Бірн в "Астралі" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Тай Сімпкінс

Американський актор зіграв маленького хлопчика, сина Джоша і Рене на ім’я Далтон Ламберт. Глядачі сьогодні можуть побачити актора у таких відомих фільмах, як:

  • Кіт
  • Світ Юрського періоду
  • Залізна людина
  • Війна світів
  • Месники

Зараз Сімпкінсу вже 22 роки, і про його особисте життя немає жодної інформації.

Тай Симпкинс
Тай Сімпкінс у ролі Далтона і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Лін Шей

Американська акторка зіграла роль жінки на ім’я Еліс Рейнер, яка допомогла сім’ї Ламберт вигнати диявола з маленького хлопчика. Лін Шей знялася у всіх частинах фільму "Астрал", де виконувала одну й ту саму роль. Але побачити її можна не тільки в цьому фільмі, а й в таких картинах, як:

  • Закляття
  • Прокляття
  • Жах на вулиці В'язів

Відомо, що 80-річна Лін Шей двічі розлучена і зараз має сина, якого народила у 1989 році.

Лин Шэй
Лін Шей у фільмі жахів "Астрал" і 14 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, якими стали головні актори фільму "Парк Юрського періоду" з 1993 року. 

Раніше ми розповідали про те, що змінилося в житті героїв комедії "Шоу Трумена" за 26 років. 

Також ми повідомляли про те, як за 23 роки змінилися головні персонажі культового фільму "Клон". 

кіно
фільм
актори
"Астрал"

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