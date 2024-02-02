Містичний триллер про надприродне — як з 2010 року змінилися герої Астралу

Кадр з фільму жахів "Астрал" 2010 року. Фото: Movie Times

У 2010 році на екрани вперше вийшов фільм жахів під назвою "Астрал", який захопив глядачів моторошним сюжетом і талановитою акторською грою. Сьогодні ця картина є однією з найстрашніших, а її актори — одними з найпопулярніших.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 14 років змінилися актори фільму "Астрал".

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Патрік Вілсон

Американському актору дісталася головна роль чоловіка, гарного сім’янина на ім’я Джош. Після завершення зйомок "Астралу" Патріка Вілсона запрошували зніматися у різних відомих картинах. Тож, його можна побачити у таких фільмах, як:

Закляття

Аквамен

Прокляття Аннабель

Людина-мураха

Сьогодні 50-річний Патрік Вілсон одружений і має одного сина.

Патрік Вілсон у фільмі "Астрал" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Роуз Бірн

Австралійська акторка у фільмі "Астрал" зіграла роль дружини Джоша на ім’я Рене Ламберт. Вперше вона з’явилася в кіно в 1994 році, зігравши роль у фільмі "Лялька Даллас", і сьогодні має нагороду за найкращу жіночу роль за фільм "Богиня 1967 року". Зараз її можна побачити у таких фільмах, як:

Сусіди. На шляху війни

Родина за хвилину

Дівич-вечір у Вегасі

Шпіон

Кролик Пітер

Акторці сьогодні вже 44 роки, вона має коханого чоловіка, від якого виховує двох синів.

Роуз Бірн в "Астралі" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Тай Сімпкінс

Американський актор зіграв маленького хлопчика, сина Джоша і Рене на ім’я Далтон Ламберт. Глядачі сьогодні можуть побачити актора у таких відомих фільмах, як:

Кіт

Світ Юрського періоду

Залізна людина

Війна світів

Месники

Зараз Сімпкінсу вже 22 роки, і про його особисте життя немає жодної інформації.

Тай Сімпкінс у ролі Далтона і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Лін Шей

Американська акторка зіграла роль жінки на ім’я Еліс Рейнер, яка допомогла сім’ї Ламберт вигнати диявола з маленького хлопчика. Лін Шей знялася у всіх частинах фільму "Астрал", де виконувала одну й ту саму роль. Але побачити її можна не тільки в цьому фільмі, а й в таких картинах, як:

Закляття

Прокляття

Жах на вулиці В'язів

Відомо, що 80-річна Лін Шей двічі розлучена і зараз має сина, якого народила у 1989 році.

Лін Шей у фільмі жахів "Астрал" і 14 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

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