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Как изменилась жизнь актеров мистического триллера "Астрал" за 14 лет

2 февраля 2024 20:04
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Мистический триллер о сверхъестественном — как с 2010 года изменились герои Астрала
Кадр из фильма ужасов "Астрал" 2010 года. Фото: Movie Times
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

В 2010 году на экраны впервые вышел фильм ужасов под названием "Астрал", который увлек зрителей жутким сюжетом и талантливой актерской игрой. Сегодня эта картина является одной из самых страшных, а ее актеры — одними из самых популярных.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 14 лет изменились актеры фильма "Астрал".

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Патрик Уилсон

Американскому актеру досталась главная роль мужчины, хорошего семьянина по имени Джош. После завершения съемок "Астрала" Патрика Уилсона приглашали сниматься в разных известных картинах. Его можно увидеть в таких фильмах, как:

  • Заклятие
  • Аквамен
  • Проклятие Аннабель
  • Человек-муравей

Сегодня 50-летний Патрик Уилсон женат и имеет одного сына.

Патрик Уилсон
Патрик Уилсон в фильме "Астрал" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Роуз Бирн

Австралийская актриса в фильме "Астрал" сыграла роль жены Джоша по имени Рене Ламберт. Впервые она появилась в кино в 1994 году, сыграв роль в фильме "Кукла Даллас", и сегодня имеет награду за лучшую женскую роль за фильм "Богиня 1967 года". Сейчас ее можно увидеть в таких фильмах, как:

  • Соседи. На тропе войны
  • Семья по-быстрому
  • Девичник в Вегасе
  • Шпион
  • Кролик Питер

Актрисе сегодня уже 44 года, у нее есть любимый мужчина, от которого она воспитывает двух сыновей.

Роуз Бирн
Роуз Бирн в "Астрале" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Тай Симпкинс

Американский актер сыграл маленького мальчика, сына Джоша и Рене по имени Далтон Ламберт. Зрители сегодня могут увидеть актера в таких известных фильмах, как:

  • Кит
  • Мир Юрского периода
  • Железный человек
  • Война миров
  • Мстители

Сейчас Симпкинсу уже 22 года, и о его личной жизни нет никакой информации.

Тай Симпкинс
Тай Симпкинс в роли Далтона и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Лин Шэй

Американская актриса сыграла роль женщины по имени Элис Рейнер, которая помогла семье Ламберт изгнать дьявола из маленького мальчика. Лин Шэй снялась во всех частях фильма "Астрал", где исполняла одну и ту же роль. Но увидеть ее можно не только в этом фильме, но и в таких картинах, как:

  • Заклятие
  • Проклятие
  • Кошмар на улице Вязов

Известно, что 80-летняя Лин Шэй дважды разведена и сейчас имеет сына, которого родила в 1989 году.

Лин Шэй
Лин Шэй в фильме ужасов "Астрал" и 14 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, какими стали главные актеры фильма "Парк Юрского периода" с 1993 года.

Ранее мы рассказывали о том, что изменилось в жизни героев комедии "Шоу Трумана" за 26 лет.

Также мы сообщали о том, как за 23 года изменились главные персонажи культового фильма "Клон".

кино
фильм
актеры
"Астрал"

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