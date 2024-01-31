Чоловік, за яким спостерігав весь світ — якими стали герої Шоу Трумена за 26 років

Джим Керрі у головній ролі комедії "Шоу Трумена". Фото: Pinterest

Один з найпопулярніших фільмів за участі актора Джима Керрі в головній ролі під назвою "Шоу Трумена" вперше вийшов на телеекранах ще у 1998 році. Американська сатирична трагікомедія стала одним з найуспішніших проєктів у житті Джима Керрі, але не тільки він став популярним після неї.

Новини.LIVE розповідає, як за 26 років змінилися актори комедії "Шоу Трумена".

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Джим Керрі

Канадсько-американський актор зіграв головну роль чоловіка на ім’я Трумен, який жив спокійним життям і навіть не підозрював, що весь цей час був під прицілом прихованої камери. Джим Керрі зараз є одним з найпопулярніших акторів шоу-бізнесу, зігравши у таких фільмах, як:

Маска

Ейс Вентура

Тупий і ще тупіший

Брюс Всемогутній

Грінч — викрадач Різдва

Сьогодні відомому актору вже 62 роки, він розлучений і виховує одну доньку.

Джим Керрі в ролі Трумена і 26 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Лора Лінні

У комедії "Шоу Трумена" американській акторці дісталася роль дружини Трумена на ім’я Меріл. Перші ролі Лори були зіграні в 90-тих роках, а зараз фільми за її участі дуже часто показують у кінотеатрах. В її кар’єрі є ролі в таких картинах, як:

Озарк

Таємнича річка

Щоденник няні

Конго

Джон Адамс

Сьогодні 59-річна Лора Лінні вдруге заміжня і виховує сина, якого вона народила у цьому шлюбі в 2014 році.

Лора Лінні у комедії "Шоу Трумена" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Ед Гарріс

Вперше актор, який зіграв роль Крістофа, пов’язав своє життя з кіно ще у далеких 70-тих, коли з’явився у серіалі "Барнабі Джонс". Одного разу Ед вирішив спробувати себе у ролі сценариста і режисера, але це не було успішним. Сьогодні глядачі можуть впізнати його за такими фільмами, як:

Скеля

Безодня

Радіо

Топ Ган

Зараз акторові вже 73 роки, але, попри свій вік, Ед продовжує грати у кіно. В нього є дружина і донька.

Ед Гарріс у фільмі "Шоу Трумена" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Наташа Мак-Елгон

Британська акторка з’явилася у комедії "Шоу Трумена" в ролі Лорен, і саме ця роль стала найвідомішою в її кар’єрі. Вперше Наташа знялася у кіно ще в 1980 році, а сьогодні в її фільмографії налічується близько 60-ти кіноробіт. Вона зіграла у таких фільмах, як:

Ронін

Останній кандидат

Корона

Вперше

Сьогодні в 54-річної акторки троє дітей, яких вона виховує від свого колишнього. Зараз в неї немає чоловіка.

Наташа Мак-Елгон у комедії "Шоу Трумена" і 26 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

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