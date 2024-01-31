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Що змінилося в житті головних зірок "Шоу Трумена" за 26 років

31 січня 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Чоловік, за яким спостерігав весь світ — якими стали герої Шоу Трумена за 26 років
Джим Керрі у головній ролі комедії "Шоу Трумена". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Один з найпопулярніших фільмів за участі актора Джима Керрі в головній ролі під назвою "Шоу Трумена" вперше вийшов на телеекранах ще у 1998 році. Американська сатирична трагікомедія стала одним з найуспішніших проєктів у житті Джима Керрі, але не тільки він став популярним після неї.

Новини.LIVE розповідає, як за 26 років змінилися актори комедії "Шоу Трумена".

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Джим Керрі

Канадсько-американський актор зіграв головну роль чоловіка на ім’я Трумен, який жив спокійним життям і навіть не підозрював, що весь цей час був під прицілом прихованої камери. Джим Керрі зараз є одним з найпопулярніших акторів шоу-бізнесу, зігравши у таких фільмах, як:

  • Маска
  • Ейс Вентура
  • Тупий і ще тупіший
  • Брюс Всемогутній
  • Грінч — викрадач Різдва

Сьогодні відомому актору вже 62 роки, він розлучений і виховує одну доньку.

Джим Керри
Джим Керрі в ролі Трумена і 26 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Лора Лінні

У комедії "Шоу Трумена" американській акторці дісталася роль дружини Трумена на ім’я Меріл. Перші ролі Лори були зіграні в 90-тих роках, а зараз фільми за її участі дуже часто показують у кінотеатрах. В її кар’єрі є ролі в таких картинах, як:

  • Озарк
  • Таємнича річка
  • Щоденник няні
  • Конго
  • Джон Адамс

Сьогодні 59-річна Лора Лінні вдруге заміжня і виховує сина, якого вона народила у цьому шлюбі в 2014 році. 

Лора Линни
Лора Лінні у комедії "Шоу Трумена" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Ед Гарріс

Вперше актор, який зіграв роль Крістофа, пов’язав своє життя з кіно ще у далеких 70-тих, коли з’явився у серіалі "Барнабі Джонс". Одного разу Ед вирішив спробувати себе у ролі сценариста і режисера, але це не було успішним. Сьогодні глядачі можуть впізнати його за такими фільмами, як:

  • Скеля
  • Безодня
  • Радіо
  • Топ Ган

Зараз акторові вже 73 роки, але, попри свій вік, Ед продовжує грати у кіно. В нього є дружина і донька.

Эд Харрис
Ед Гарріс у фільмі "Шоу Трумена" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Наташа Мак-Елгон

Британська акторка з’явилася у комедії "Шоу Трумена" в ролі Лорен, і саме ця роль стала найвідомішою в її кар’єрі. Вперше Наташа знялася у кіно ще в 1980 році, а сьогодні в її фільмографії налічується близько 60-ти кіноробіт. Вона зіграла у таких фільмах, як:

  • Ронін
  • Останній кандидат
  • Корона
  • Вперше

Сьогодні в 54-річної акторки троє дітей, яких вона виховує від свого колишнього. Зараз в неї немає чоловіка.

Наташа Макхэлтон
Наташа Мак-Елгон у комедії "Шоу Трумена" і 26 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, як за 34 роки змінилися актори телесеріалу "Твін Пікс". 

Раніше ми розповідали про те, що змінилося в житті головних персонажів комедії "Містер Бін" за 34 роки. 

Також ми повідомляли про те, якими стали головні актори легендарного  фільму "Тупий і ще тупіший" за 30 років.

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"Шоу Трумена"

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