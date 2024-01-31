Мужчина, за которым наблюдал весь мир — какими стали герои Шоу Трумана за 26 лет

Что изменилось в жизни главных звезд "Шоу Трумана" за 26 лет
Один из самых популярных фильмов с участием актера Джима Керри в главной роли под названием "Шоу Трумана" впервые вышел на телеэкранах еще в 1998 году. Американская сатирическая трагикомедия стала одним из самых успешных проектов в жизни Джима Керри, но не только он стал популярным после нее.
Новини.LIVE рассказывает, как за 26 лет изменились актеры комедии "Шоу Трумана".
Канадско-американский актер сыграл главную роль мужчины по имени Труман, который жил спокойной жизнью и даже не подозревал, что все это время был под прицелом скрытой камеры. Джим Керри сейчас является одним из самых популярных актеров шоу-бизнеса, сыграв в таких фильмах, как:
- Маска
- Эйс Вентура
- Тупой и еще тупее
- Брюс Всемогущий
- Гринч — похититель Рождества
Сегодня известному актеру уже 62 года, он разведен и воспитывает одну дочь.
Лора Линни
В комедии "Шоу Трумана" американской актрисе досталась роль жены Трумана по имени Мерил. Первые роли Лоры были сыграны в 90-х годах, а сейчас фильмы с ее участием очень часто показывают в кинотеатрах. В ее карьере есть роли в таких картинах, как:
- Озарк
- Таинственная река
- Дневник няни
- Конго
- Джон Адамс
Сегодня 59-летняя Лора Линни во второй раз замужем и воспитывает сына, которого она родила в этом браке в 2014 году.
Эд Харрис
Впервые актер, сыгравший роль Кристофа, связал свою жизнь с кино еще в далеких 70-х, когда появился в сериале "Барнаби Джонс". Однажды Эд решил попробовать себя в роли сценариста и режиссера, но это не было успешным. Сегодня зрители могут узнать его по таким фильмам, как:
- Скала
- Бездна
- Радио
- Топ Ган
Сейчас актеру уже 73 года, но, несмотря на свой возраст, Эд продолжает играть в кино. У него есть жена и дочь.
Наташа Макхэлхон
Британская актриса появилась в комедии "Шоу Трумана" в роли Лорен, и именно эта роль стала самой известной в ее карьере. Впервые Наташа снялась в кино еще в 1980 году, а сегодня в ее фильмографии насчитывается около 60 киноработ. Она сыграла в таких фильмах, как:
- Ронин
- Последний кандидат
- Корона
- Впервые
Сегодня у 54-летней актрисы трое детей, которых она воспитывает от своего бывшего. Сейчас у нее нет мужа.
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