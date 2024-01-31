Мужчина, за которым наблюдал весь мир — какими стали герои Шоу Трумана за 26 лет

Джим Керри в главной роли комедии "Шоу Трумана". Фото: Pinterest

Один из самых популярных фильмов с участием актера Джима Керри в главной роли под названием "Шоу Трумана" впервые вышел на телеэкранах еще в 1998 году. Американская сатирическая трагикомедия стала одним из самых успешных проектов в жизни Джима Керри, но не только он стал популярным после нее.

Новини.LIVE рассказывает, как за 26 лет изменились актеры комедии "Шоу Трумана".

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Канадско-американский актер сыграл главную роль мужчины по имени Труман, который жил спокойной жизнью и даже не подозревал, что все это время был под прицелом скрытой камеры. Джим Керри сейчас является одним из самых популярных актеров шоу-бизнеса, сыграв в таких фильмах, как:

Маска

Эйс Вентура

Тупой и еще тупее

Брюс Всемогущий

Гринч — похититель Рождества

Сегодня известному актеру уже 62 года, он разведен и воспитывает одну дочь.

Джим Керри в роли Трумана и 26 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Лора Линни

В комедии "Шоу Трумана" американской актрисе досталась роль жены Трумана по имени Мерил. Первые роли Лоры были сыграны в 90-х годах, а сейчас фильмы с ее участием очень часто показывают в кинотеатрах. В ее карьере есть роли в таких картинах, как:

Озарк

Таинственная река

Дневник няни

Конго

Джон Адамс

Сегодня 59-летняя Лора Линни во второй раз замужем и воспитывает сына, которого она родила в этом браке в 2014 году.

Лора Линни в комедии "Шоу Трумана" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Эд Харрис

Впервые актер, сыгравший роль Кристофа, связал свою жизнь с кино еще в далеких 70-х, когда появился в сериале "Барнаби Джонс". Однажды Эд решил попробовать себя в роли сценариста и режиссера, но это не было успешным. Сегодня зрители могут узнать его по таким фильмам, как:

Скала

Бездна

Радио

Топ Ган

Сейчас актеру уже 73 года, но, несмотря на свой возраст, Эд продолжает играть в кино. У него есть жена и дочь.

Эд Харрис в фильме "Шоу Трумана" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Наташа Макхэлхон

Британская актриса появилась в комедии "Шоу Трумана" в роли Лорен, и именно эта роль стала самой известной в ее карьере. Впервые Наташа снялась в кино еще в 1980 году, а сегодня в ее фильмографии насчитывается около 60 киноработ. Она сыграла в таких фильмах, как:

Ронин

Последний кандидат

Корона

Впервые

Сегодня у 54-летней актрисы трое детей, которых она воспитывает от своего бывшего. Сейчас у нее нет мужа.

Наташа Макхэлхон в комедии "Шоу Трумана" и 26 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

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