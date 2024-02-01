Герої, які мужньо боролися з динозаврами — якими стали зірки Парку Юрського періоду

Кадр з фільму "Парк Юрського періоду" 1993 року. Фото: Pinterest

У далекому 1993 році американський кінорежисер і продюсер Стівен Спілберг вперше випустив свій фільм під назвою "Парк Юрського періоду", який одразу ж став справжньою класикою. Трилогія про динозаврів захопила глядачів хвилюючим сюжетом і неймовірною акторською грою.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як за 31 рік змінилися головні актори фільму "Парк Юрського періоду".

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Лора Дерн

Кар’єра американської акторки, яка зіграла головну роль докторки Еллі Сеттлер, розпочалася ще у шість років. Тоді Лора вперше з’явилася на телеекрані, зігравши невелику роль у фільмі "Аліса тут більше не живе". Після виходу "Парку Юрського періоду" акторка продовжила зніматися у кіно, тому сьогодні її можна побачити у таких картинах, як:

Велика маленька брехня

Маленькі жінки

Винні зірки

Знайомство з Факерами

Випробування вогнем

У 2005 році Лора Дерн зіграла весілля зі співаком Беном Гарпером, але у 2013 році вони розлучилися. І сьогодні у 56-річної акторки є дві дитини від цього шлюбу.

Лора Дерн у фільмі "Парк Юрського періоду" і сьогодні. Фото: колаж Новини.LIVE

Джеффрі Голдблюм

Американському актору дісталася ще одна головна роль доктора Яна Малкольма. Після виходу фільму "Парк Юрського періоду" Джеффрі отримав славу і привернув на себе увагу глядачів. З того часу його можна побачити у таких фільмах, як:

День незалежності

Тор

Місто астероїдів

Готель "Гранд Будапешт"

Сьогодні 71-річний актор досі є затребуваним у кіно, а в його особистому житті все більше, ніж добре. У Джеффрі є дружина і дві дитини.

Джеффрі Голдблюм у ролі доктора Яна Малкольма і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Сем Нілл

Актор, який зіграв роль Алана Гранта, вперше з’явився в кіно ще у 1975 році, але популярним він став лише наприкінці 80-тих років. Саме завдяки фільму "Парк Юрського періоду" кар’єра Сема різко піднялася вгору. Сьогодні глядачі можуть побачити його в таких картинах, як:

Гострі козирки

Вторгнення

Тор

Клятва

План втечі

У 1989 році Сем Нілл одружився з візажисткою Норіко Ватанабе, яка народила йому доньку. Також він став вітчимом доньки Норіко, яка з’явилася від її першого шлюбу. Втім, сьогодні 76-річний актор розлучений.

Сем Нілл у "Парку Юрського періоду" і 31 рік потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Джозеф Маццелло

Коли Джозеф потрапив на зйомки фільму "Парк Юрського періоду", йому було лише десять років, але саме тоді він прославився на весь світ. Режисер Стівен Спілберг, побачивши його амбіції, намагався допомогти йому розвивати їх. І зараз його можна побачити у таких картинах, як:

Тихий океан

Соціальна мережа

Три бажання

Зірковий бойскаут

Відомо, що зараз 40-річний Джозеф Маццелло, який зіграв роль Тіма Мерфі, не має ані дружини, ані дітей. Але він активно знімається в кіно і з’являється на телебаченні.

Джозеф Маццелло у ролі Тіма Мерфі і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

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