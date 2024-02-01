Герои, которые мужественно боролись с динозаврами — какими стали звезды Парка Юрского периода

Фото из фильма "Парк Юрского периода" 1993 года. Фото: Pinterest

В далеком 1993 году американский кинорежиссер и продюсер Стивен Спилберг впервые выпустил свой фильм под названием "Парк Юрского периода", который сразу стал настоящей классикой. Трилогия о динозаврах увлекла зрителей волнующим сюжетом и невероятной актерской игрой.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как за 31 год изменились главные актеры фильма "Парк Юрского периода".

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Лора Дерн

Карьера американской актрисы, сыгравшей главную роль доктора Элли Сэттлер, началась еще в шесть лет. Тогда Лора впервые появилась на телеэкране, сыграв небольшую роль в фильме "Алиса здесь больше не живет". После выхода "Парка Юрского периода" актриса продолжила сниматься в кино, поэтому сегодня ее можно увидеть в таких картинах, как:

Большая маленькая ложь

Маленькие женщины

Виноваты звезды

Знакомство с Факерами

Испытание огнем

В 2005 году Лора Дерн сыграла свадьбу с певцом Беном Харпером, но в 2013 году они развелись. И сегодня у 56-летней актрисы есть два ребенка от этого брака.

Лора Дерн в фильме "Парк Юрского периода" и сегодня. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джеффри Голдблюм

Американскому актеру досталась еще одна главная роль доктора Яна Малкольма. После выхода фильма "Парк Юрского периода" Джеффри обрел славу и привлек на себя внимание зрителей. С тех пор его можно увидеть в таких фильмах, как:

День независимости

Тор

Город астероидов

Отель "Гранд Будапешт"

Сегодня 71-летний актер до сих пор востребован в кино, а в его личной жизни все более, чем хорошо. У Джеффри есть жена и два ребенка.

Джеффри Голдблюм в роли доктора Яна Малкольма и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сэм Нилл

Актер, сыгравший роль Алана Гранта, впервые появился в кино еще в 1975 году, но популярным он стал только в конце 80-х годов. Именно благодаря фильму "Парк Юрского периода" карьера Сэма резко поднялась вверх. Сегодня зрители могут увидеть его в таких картинах, как:

Острые козырьки

Вторжение

Тор

Клятва

План побега

В 1989 году Сэм Нилл женился на визажистке Норико Ватанабе, которая родила ему дочь. Также он стал отчимом дочери Норико, которая появилась от ее первого брака. Впрочем, сегодня 76-летний актер разведен.

Сэм Нилл в "Парке Юрского периода" и 31 год спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Джозеф Маццелло

Когда Джозеф попал на съемки фильма "Парк Юрского периода", ему было всего десять лет, но именно тогда он прославился на весь мир. Режиссер Стивен Спилберг, увидев его амбиции, пытался помочь ему развивать их. И сейчас его можно увидеть в таких картинах, как:

Тихий океан

Социальная сеть

Три желания

Звездный бойскаут

Известно, что сейчас 40-летний Джозеф Маццелло, сыгравший роль Тима Мерфи, не имеет ни жены, ни детей. Но он активно снимается в кино и появляется на телевидении.

Джозеф Маццелло в роли Тима Мерфи и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

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