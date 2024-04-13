Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Яке сьогодні, 13 квітня, церковне свято — заборони, іменини arrow

Яке сьогодні, 13 квітня, церковне свято — заборони, іменини

13 квітня 2024 05:26
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
13 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети
Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Ortodoxia.me
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 13 квітня, за церковним календарем — день пам’яті святого мученика Артемона, який був одним з перших жертв переслідування християн. Варто знати, що це за церковне свято, які існують народні прикмети, що не можна робити і хто святкує іменини.

Новини.LIVE розповідає про цей день.

Читайте також:

Що сьогодні, 13 квітня, за церковне свято

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять священномученика Артемона, який жив за часів активного гоніння за християнами. Тоді чоловік не захотів припиняти проводити християнські обряди і зрікатися своєї віри. 

В результаті служники Діоклетіана посадили Артемона до в’язниці та жорстоко катували. Проте, він не став відмовлятися від своєї віри, за що і загинув.

Изображение священномученика Артемона
Зображення священномученика Артемона. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети 13 квітня

Наші предки вважали, що дуже зоряне небо вночі свідчить про щедрого врожаю влітку, а голосний спів зозулі в цей день вказує про наближення потепління. Також вони вірили, що, якщо дуб вже розпустився, то дні будуть погожими, а якщо ворони сидять зверху на деревах, то травень буде теплим. 

Що не можна робити 13 квітня: головні заборони

Сьогодні краще не поратися на городі і слід відкласти всі свої справи по дому на інший день. До того ж, категорично не можна цього дня сваритися і говорити погані слова.

Іменини 13 квітня: як назвати дитину

Свої іменини в цей день святкують люди, яких звати:

  • Дмитро
  • Георгій
  • Марфа

Талісманом іменинника 13 квітня є лал, який є відомим ще з давніх часів. Предки у давні часи вважали, що цей самоцвіт здатний позбавити свого власника від будь-якого захворювання.

Лал, являющийся талисманом именинника 13 апреля
Лал, який є талісманом іменинника 13 квітня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, хто відзначає свої іменини у квітні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, що категорично забороняється робити на Трійцю. 

Також ми повідомляли про те, які церковні свята будуть у квітні 2024 року.

свята
іменини
народні прикмети
заборони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен