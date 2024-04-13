13 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Ortodoxia.me

Сьогодні, 13 квітня, за церковним календарем — день пам’яті святого мученика Артемона, який був одним з перших жертв переслідування християн. Варто знати, що це за церковне свято, які існують народні прикмети, що не можна робити і хто святкує іменини.

Новини.LIVE розповідає про цей день.

Читайте також:

Що сьогодні, 13 квітня, за церковне свято

Сьогодні віряни в церкві вшановують пам’ять священномученика Артемона, який жив за часів активного гоніння за християнами. Тоді чоловік не захотів припиняти проводити християнські обряди і зрікатися своєї віри.

В результаті служники Діоклетіана посадили Артемона до в’язниці та жорстоко катували. Проте, він не став відмовлятися від своєї віри, за що і загинув.

Зображення священномученика Артемона. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети 13 квітня

Наші предки вважали, що дуже зоряне небо вночі свідчить про щедрого врожаю влітку, а голосний спів зозулі в цей день вказує про наближення потепління. Також вони вірили, що, якщо дуб вже розпустився, то дні будуть погожими, а якщо ворони сидять зверху на деревах, то травень буде теплим.

Що не можна робити 13 квітня: головні заборони

Сьогодні краще не поратися на городі і слід відкласти всі свої справи по дому на інший день. До того ж, категорично не можна цього дня сваритися і говорити погані слова.

Іменини 13 квітня: як назвати дитину

Свої іменини в цей день святкують люди, яких звати:

Дмитро

Георгій

Марфа

Талісманом іменинника 13 квітня є лал, який є відомим ще з давніх часів. Предки у давні часи вважали, що цей самоцвіт здатний позбавити свого власника від будь-якого захворювання.

Лал, який є талісманом іменинника 13 квітня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, хто відзначає свої іменини у квітні 2024 року.

Раніше ми розповідали про те, що категорично забороняється робити на Трійцю.

Також ми повідомляли про те, які церковні свята будуть у квітні 2024 року.