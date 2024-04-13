13 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Ortodoxia.me

Сегодня, 13 апреля, по церковному календарю — день памяти святого мученика Артемона, который был одним из первых жертв преследования христиан. Следует знать, что это за церковный праздник, какие существуют народные приметы, что нельзя делать и кто празднует именины.

Новини.LIVE рассказывает об этом дне.

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Что сегодня, 13 апреля, за церковный праздник

Сегодня верующие в церкви чтят память священномученика Артемона, жившего во времена активного гонения за христианами. Тогда мужчина не захотел прекращать проводить христианские обряды и отрекаться от своей веры.

В результате слуги Диоклетиана посадили Артемона в тюрьму и жестоко пытали. Однако, он не стал отказываться от своей веры, за что и погиб.

Изображение священномученика Артемона. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы 13 апреля

Наши предки считали, что очень звездное небо ночью свидетельствует о щедром урожае летом, а громкое пение кукушки в этот день указывает на приближение потепления. Также они верили, что если дуб уже распустился, то дни будут погожими, а если вороны сидят сверху на деревьях, то май будет теплым.

Что нельзя делать 13 апреля: главные запреты

Сегодня лучше не возиться на огороде и следует отложить все свои дела по дому на другой день. К тому же, категорически нельзя в этот день ссориться и говорить плохие слова.

Именины 13 апреля: как назвать ребенка

Свои именины в этот день празднуют люди, которых зовут:

Дмитрий

Георгий

Марфа

Талисманом именинника 13 апреля является лал, который известен еще с давних времен. Предки в древности считали, что этот самоцвет способен избавить своего владельца от любого заболевания.

Лал, являющийся талисманом именинника 13 апреля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в апреле 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически запрещается делать на Троицу.

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