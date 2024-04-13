13 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Какой сегодня, 13 апреля, церковный праздник — запреты, именины
Сегодня, 13 апреля, по церковному календарю — день памяти святого мученика Артемона, который был одним из первых жертв преследования христиан. Следует знать, что это за церковный праздник, какие существуют народные приметы, что нельзя делать и кто празднует именины.
Новини.LIVE рассказывает об этом дне.
Что сегодня, 13 апреля, за церковный праздник
Сегодня верующие в церкви чтят память священномученика Артемона, жившего во времена активного гонения за христианами. Тогда мужчина не захотел прекращать проводить христианские обряды и отрекаться от своей веры.
В результате слуги Диоклетиана посадили Артемона в тюрьму и жестоко пытали. Однако, он не стал отказываться от своей веры, за что и погиб.
Народные приметы 13 апреля
Наши предки считали, что очень звездное небо ночью свидетельствует о щедром урожае летом, а громкое пение кукушки в этот день указывает на приближение потепления. Также они верили, что если дуб уже распустился, то дни будут погожими, а если вороны сидят сверху на деревьях, то май будет теплым.
Что нельзя делать 13 апреля: главные запреты
Сегодня лучше не возиться на огороде и следует отложить все свои дела по дому на другой день. К тому же, категорически нельзя в этот день ссориться и говорить плохие слова.
Именины 13 апреля: как назвать ребенка
Свои именины в этот день празднуют люди, которых зовут:
- Дмитрий
- Георгий
- Марфа
Талисманом именинника 13 апреля является лал, который известен еще с давних времен. Предки в древности считали, что этот самоцвет способен избавить своего владельца от любого заболевания.
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