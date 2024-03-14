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Яке сьогодні, 14 березня, церковне свято — заборони, іменини

14 березня 2024 06:29
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні церковне свято 14 березня 2024 — що не можна робити в день пам’яті святого Венедикта
Молода вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: 24 Канал
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 14 березня, всі віряни в церкві вшановують пам’ять святого Бенедикта і вірять, що існують певні прикмети і заборони. Тож, щоб не накликати на себе біду, варто знати, що це за свято, які є народні прикмети, що категорично не слід робити в цей день і хто святкує свої іменини.

Новини.LIVE детальніше розповідає про цей день.

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Церковне свято 14 березня

У церкві сьогодні відзначають день пам’яті святого Бенедикта, який народився у сім’ї заможного римлянина. Коли Бенедикт був ще дитиною, його відправили на навчання до Риму. А ось коли йому було 20 років, він зрозумів, що не хоче жити у місті і бажає усамітнитися. Тому одного дня він вирішив піти до маленького поселення в горах.

Бенедикт три роки жив у печері, і за цей час до нього за благословенням приходила велика кількість людей. Коли не стало настоятеля монастиря, місцеві люди попросити Бенедикта сісти в його крісло. Але він ввів такі жорсткі правила для ченців, що вони зовсім не сподобалися людям. Тому за деякий час він знову почав жити у печері.

До того ж, відомо, що 530 року Бенедикт заснував власний монастир на горі Кассіно, а пізніше створив відомий орден бенедектинців. Не стало святого 547 року в Кассіно.

Изображение святого Бенедикта
Зображення святого Бенедикта. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети 14 березня

У давнину люди спостерігали за погодою в цей день і вірили, що якщо корова не хоче пити воду, слід чекати на дощ, а якщо вона почала гірше доїтися, то надворі погіршиться погода. Якщо у цей день мороз, то він буде ще тиждень, а якщо туман — літо буде негожим. 

Якщо хмари на небі пливуть швидко і високо, погода буде хорошою, а якщо в цей день чутно грім, слід чекати на теплий літній період.

Головні заборони 14 березня

Щоб не накликати на себе нещастя, не можна у цей день сваритися, лаятися і говорити непристойні слова. До того ж, цей день призначений для молитв, тому про фізичну працю також потрібно забути. Не слід і починати якісь нові справи, адже вони не принесуть успіху.

Іменини 14 березня

Свої іменини сьогодні святкують чоловіки, яких звати:

  • Ростислав
  • Михайло

Талісманом іменинника 14 березня є берил, який вважається одним з найбільш незвичайних каменів у світі. У давнину його часто використовували люди в Єгипті. Зокрема, його нерідко додавали до прикрас цариці Клеопатри.

Берилл
Берил, який є талісманом іменинника 14 березня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, на які свята слід чекати у березні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, хто святкує свої іменини у березні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, коли люди в Україні відзначають Масницю в 2024 році. 

свята
іменини
народні прикмети
заборони

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