Яке сьогодні церковне свято 14 березня 2024 — що не можна робити в день пам’яті святого Венедикта

Молода вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: 24 Канал

Сьогодні, 14 березня, всі віряни в церкві вшановують пам’ять святого Бенедикта і вірять, що існують певні прикмети і заборони. Тож, щоб не накликати на себе біду, варто знати, що це за свято, які є народні прикмети, що категорично не слід робити в цей день і хто святкує свої іменини.

Новини.LIVE детальніше розповідає про цей день.

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Церковне свято 14 березня

У церкві сьогодні відзначають день пам’яті святого Бенедикта, який народився у сім’ї заможного римлянина. Коли Бенедикт був ще дитиною, його відправили на навчання до Риму. А ось коли йому було 20 років, він зрозумів, що не хоче жити у місті і бажає усамітнитися. Тому одного дня він вирішив піти до маленького поселення в горах.

Бенедикт три роки жив у печері, і за цей час до нього за благословенням приходила велика кількість людей. Коли не стало настоятеля монастиря, місцеві люди попросити Бенедикта сісти в його крісло. Але він ввів такі жорсткі правила для ченців, що вони зовсім не сподобалися людям. Тому за деякий час він знову почав жити у печері.

До того ж, відомо, що 530 року Бенедикт заснував власний монастир на горі Кассіно, а пізніше створив відомий орден бенедектинців. Не стало святого 547 року в Кассіно.

Зображення святого Бенедикта. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети 14 березня

У давнину люди спостерігали за погодою в цей день і вірили, що якщо корова не хоче пити воду, слід чекати на дощ, а якщо вона почала гірше доїтися, то надворі погіршиться погода. Якщо у цей день мороз, то він буде ще тиждень, а якщо туман — літо буде негожим.

Якщо хмари на небі пливуть швидко і високо, погода буде хорошою, а якщо в цей день чутно грім, слід чекати на теплий літній період.

Головні заборони 14 березня

Щоб не накликати на себе нещастя, не можна у цей день сваритися, лаятися і говорити непристойні слова. До того ж, цей день призначений для молитв, тому про фізичну працю також потрібно забути. Не слід і починати якісь нові справи, адже вони не принесуть успіху.

Іменини 14 березня

Свої іменини сьогодні святкують чоловіки, яких звати:

Ростислав

Михайло

Талісманом іменинника 14 березня є берил, який вважається одним з найбільш незвичайних каменів у світі. У давнину його часто використовували люди в Єгипті. Зокрема, його нерідко додавали до прикрас цариці Клеопатри.

Берил, який є талісманом іменинника 14 березня. Фото: Pinterest

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