Какой сегодня церковный праздник 14 марта 2024 года — что нельзя делать в день памяти святого Венедикта

Молодая верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: 24 Канал

Сегодня, 14 марта, все верующие в церкви чтят память святого Бенедикта и верят, что существуют определенные приметы и запреты. Поэтому, чтобы не навлечь на себя беду, следует знать, что это за праздник, какие есть народные приметы, что категорически не следует делать в этот день и кто празднует свои именины.

Новини.LIVE подробнее рассказывает об этом дне.

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Церковный праздник 14 марта

В церкви сегодня отмечают день памяти святого Бенедикта, родившегося в семье состоятельного римлянина. Когда Бенедикт был еще ребенком, его отправили на учебу в Рим. А вот когда ему было 20 лет, он понял, что не хочет жить в городе и желает уединиться. Поэтому однажды он решил пойти в маленькое поселение в горах.

Бенедикт три года жил в пещере, и за это время к нему за благословением приходило множество людей. Когда не стало настоятеля монастыря, местные люди попросили Бенедикта сесть в его кресло. Но он ввел настолько жесткие правила для монахов, что они совсем не понравились людям. Поэтому через некоторое время он снова стал жить в пещере.

К тому же, известно, что в 530 году Бенедикт основал собственный монастырь на горе Кассино, а позже создал известный орден бенедектинцев. Не стало святого 547 года в Кассино.

Изображение святого Бенедикта. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы 14 марта

В древности люди наблюдали за погодой в этот день и верили, что если корова не хочет пить воду, следует ждать дождя, а если она начала хуже доиться, то на улице ухудшится погода. Если в этот день мороз, то он будет еще неделю, а если туман — лето будет нехорошим.

Если облака на небе плывут быстро и высоко, погода будет хорошей, а если в этот день слышно гром, следует ждать теплый летний период.

Главные запреты 14 марта

Чтобы не навлечь на себя несчастье, нельзя в этот день ссориться, ругаться и говорить неприличные слова. К тому же, этот день предназначен для молитв, поэтому о физическом труде также нужно забыть. Не следует и начинать какие-то новые дела, ведь они не принесут успеха.

Именины 14 марта

Свои именины сегодня празднуют мужчины, которых зовут:

Ростислав

Михаил

Талисманом именинника 14 марта является берилл, который считается одним из самых необычных камней в мире. В древности его часто использовали люди в Египте. В частности, его нередко добавляли в украшения царицы Клеопатры.

Берилл, являющийся талисманом именинника 14 марта. Фото: Pinterest

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