16 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Яке сьогодні, 16 квітня, церковне свято — заборони, іменини
Сьогодні, 16 квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Варто знати, що це за церковне свято, які існують народні прикмети, що не можна робити і хто в цей день відзначає свої іменини.
Новини.LIVE розповідає детально про 16 квітня.
Що сьогодні, 16 квітня, за церковне свято
Віряни цього дня вшановують пам’ять святих мучениць Агапії, Ірини та Хіонії, які були сестрами. Коли вони були зовсім маленькими, в них не стало батьків, тому вони все своє життя присвятили Господу. В юному віці дівчата навіть відмовляли всім хлопцям, адже хотіли вірити в Бога.
Одного разу імператор наказав дівчатам поїхати з ним до Македонії, щоб знайти наречених, але вони відмовилися, через що їх стратили. Двох старших сестер спалили у вогні, а ось молодшу застрелив охоронець під час спроби втекти.
Народні прикмети 16 квітня
Предки в давнину вірили, що наскільки багато з’явилося подорожника, настільки багатим буде і врожай. Якщо в цей день чутно грім, то хліб буде смачним, а якщо пішов сильний дощ, то влітку слід чекати на спеку. Також предки вважали, що якщо день прохолодний і вітряний, то таким самим буде і літо.
Що не можна робити 16 квітня: головні заборони
Сьогодні категорично не можна вживати алкогольні напої, а також розважатися, співати і танцювати. До того ж, у цей день не рекомендується позичати або давати комусь гроші в борг.
Іменини 16 квітня: як назвати дитину
Сьогодні свій День ангела святкують люди, яких звати:
- Галина
- Леонід
- Ірина
Талісманом іменинника 16 квітня є онікс, якому з давніх часів приписували особливі магічні властивості. Предки вважали, що онікс — це камінь справжнього лідера.
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