16 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Віряни на службі в церкві. Фото: Релігійна правда

Сьогодні, 16 квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Варто знати, що це за церковне свято, які існують народні прикмети, що не можна робити і хто в цей день відзначає свої іменини.

Новини.LIVE розповідає детально про 16 квітня.

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Що сьогодні, 16 квітня, за церковне свято

Віряни цього дня вшановують пам’ять святих мучениць Агапії, Ірини та Хіонії, які були сестрами. Коли вони були зовсім маленькими, в них не стало батьків, тому вони все своє життя присвятили Господу. В юному віці дівчата навіть відмовляли всім хлопцям, адже хотіли вірити в Бога.

Одного разу імператор наказав дівчатам поїхати з ним до Македонії, щоб знайти наречених, але вони відмовилися, через що їх стратили. Двох старших сестер спалили у вогні, а ось молодшу застрелив охоронець під час спроби втекти.

Святі мучениці Агапія, Ірина та Хіонія. Фото ілюстративне: УНІАН

Народні прикмети 16 квітня

Предки в давнину вірили, що наскільки багато з’явилося подорожника, настільки багатим буде і врожай. Якщо в цей день чутно грім, то хліб буде смачним, а якщо пішов сильний дощ, то влітку слід чекати на спеку. Також предки вважали, що якщо день прохолодний і вітряний, то таким самим буде і літо.

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Сьогодні категорично не можна вживати алкогольні напої, а також розважатися, співати і танцювати. До того ж, у цей день не рекомендується позичати або давати комусь гроші в борг.

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Галина

Леонід

Ірина

Талісманом іменинника 16 квітня є онікс, якому з давніх часів приписували особливі магічні властивості. Предки вважали, що онікс — це камінь справжнього лідера.

Онікс, який є талісманом іменинника 16 квітня. Фото: Pinterest

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