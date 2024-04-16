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Яке сьогодні, 16 квітня, церковне свято — заборони, іменини

16 квітня 2024 05:29
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
16 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети
Віряни на службі в церкві. Фото: Релігійна правда
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 16 квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Варто знати, що це за церковне свято, які існують народні прикмети, що не можна робити і хто в цей день відзначає свої іменини.

Новини.LIVE розповідає детально про 16 квітня.

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Що сьогодні, 16 квітня, за церковне свято

Віряни цього дня вшановують пам’ять святих мучениць Агапії, Ірини та Хіонії, які були сестрами. Коли вони були зовсім маленькими, в них не стало батьків, тому вони все своє життя присвятили Господу. В юному віці дівчата навіть відмовляли всім хлопцям, адже хотіли вірити в Бога.

Одного разу імператор наказав дівчатам поїхати з ним до Македонії, щоб знайти наречених, але вони відмовилися, через що їх стратили. Двох старших сестер спалили у вогні, а ось молодшу застрелив охоронець під час спроби втекти.

Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония
Святі мучениці Агапія, Ірина та Хіонія. Фото ілюстративне: УНІАН

Народні прикмети 16 квітня

Предки в давнину вірили, що наскільки багато з’явилося подорожника, настільки багатим буде і врожай. Якщо в цей день чутно грім, то хліб буде смачним, а якщо пішов сильний дощ, то влітку слід чекати на спеку. Також предки вважали, що якщо день прохолодний і вітряний, то таким самим буде і літо.

Що не можна робити 16 квітня: головні заборони

Сьогодні категорично не можна вживати алкогольні напої, а також розважатися, співати і танцювати. До того ж, у цей день не рекомендується позичати або давати комусь гроші в борг.

Іменини 16 квітня: як назвати дитину

Сьогодні свій День ангела святкують люди, яких звати:

  • Галина
  • Леонід
  • Ірина

Талісманом іменинника 16 квітня є онікс, якому з давніх часів приписували особливі магічні властивості. Предки вважали, що онікс — це камінь справжнього лідера.

Оникс, который является талисманом именинника 16 апреля
Онікс, який є талісманом іменинника 16 квітня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, хто відзначає свої іменини у квітні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які свята відзначатимуть українці у квітні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, коли в Україні відзначається Трійця і що категорично не слід робити в це свято.

свята
іменини
народні прикмети
заборони

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