16 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Верующие на службе в церкви. Фото: Религиозная правда

Сегодня, 16 апреля 2024 года, в церкви отмечается день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Следует знать, что это за церковный праздник, какие существуют народные приметы, что нельзя делать и кто в этот день отмечает свои именины.

Новини.LIVE рассказывает подробно о 16 апреля.

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Какой сегодня, 16 апреля, церковный праздник

Верующие в этот день чтят память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии, которые были сестрами. Когда они были совсем маленькими, у них не стало родителей, поэтому всю свою жизнь они посвятили Господу. В юном возрасте девушки даже отказывали всем парням, потому что хотели верить в Бога.

Однажды император приказал девушкам поехать с ним в Македонию, чтобы найти жениха, но они отказались, из-за чего их казнили. Двух старших сестер сожгли в огне, а вот младшую застрелил охранник при попытке сбежать.

Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония. Фото иллюстративное: УНИАН

Народные приметы 16 апреля

Предки в древности верили, что насколько много появилось подорожника, настолько богатым будет и урожай. Если в этот день слышно гром, то хлеб будет вкусным, а если пошел сильный дождь, то летом следует ожидать жару. Также предки считали, что если день прохладный и ветреный, то таким же будет и лето.

Что нельзя делать 16 апреля: главные запреты

Сегодня категорически нельзя употреблять алкогольные напитки, развлекаться, петь и танцевать. К тому же в этот день не рекомендуется одалживать или давать кому-то деньги взаймы.

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Сегодня свой День ангела празднуют люди, которых зовут:

Галина

Леонид

Ирина

Талисманом именинника 16 апреля является оникс, которому с давних времен приписывали особые магические свойства. Предки считали, что оникс — это камень настоящего лидера.

Оникс, который является талисманом именинника 16 апреля. Фото: Pinterest

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