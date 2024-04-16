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Какой сегодня, 16 апреля, церковный праздник — запреты, именины

16 апреля 2024 05:29
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
16 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы
Верующие на службе в церкви. Фото: Религиозная правда
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 16 апреля 2024 года, в церкви отмечается день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Следует знать, что это за церковный праздник, какие существуют народные приметы, что нельзя делать и кто в этот день отмечает свои именины.

Новини.LIVE рассказывает подробно о 16 апреля.

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Какой сегодня, 16 апреля, церковный праздник

Верующие в этот день чтят память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии, которые были сестрами. Когда они были совсем маленькими, у них не стало родителей, поэтому всю свою жизнь они посвятили Господу. В юном возрасте девушки даже отказывали всем парням, потому что хотели верить в Бога.

Однажды император приказал девушкам поехать с ним в Македонию, чтобы найти жениха, но они отказались, из-за чего их казнили. Двух старших сестер сожгли в огне, а вот младшую застрелил охранник при попытке сбежать.

Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония
Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония. Фото иллюстративное: УНИАН

Народные приметы 16 апреля

Предки в древности верили, что насколько много появилось подорожника, настолько богатым будет и урожай. Если в этот день слышно гром, то хлеб будет вкусным, а если пошел сильный дождь, то летом следует ожидать жару. Также предки считали, что если день прохладный и ветреный, то таким же будет и лето.

Что нельзя делать 16 апреля: главные запреты

Сегодня категорически нельзя употреблять алкогольные напитки, развлекаться, петь и танцевать. К тому же в этот день не рекомендуется одалживать или давать кому-то деньги взаймы.

Именины 16 апреля: как назвать ребенка

Сегодня свой День ангела празднуют люди, которых зовут:

  • Галина
  • Леонид
  • Ирина

Талисманом именинника 16 апреля является оникс, которому с давних времен приписывали особые магические свойства. Предки считали, что оникс — это камень настоящего лидера.

Оникс, который является талисманом именинника 16 апреля
Оникс, который является талисманом именинника 16 апреля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свои именины в апреле 2024 года.

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут отмечать украинцы в апреле 2024 года.

Также мы сообщали о том, когда в Украине отмечается Троица и что категорически не следует делать в этот праздник.

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