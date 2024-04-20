20 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Яке сьогодні, 20 квітня, церковне свято — заборони, іменини
Сьогодні, 20 квітня 2024 року, в церковному календарі — день пам'яті святого Феодора. Варто знати, що це за свято, які існують народні прикмети, чим категорично не варто займатися і хто відзначає свої іменини цього дня.
Новини.LIVE розповідає про цей день.
Що сьогодні, 20 квітня, за церковне свято
Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого Феодора, який народився в Константинополі в заможній сім’ї. Коли Феодор був молодим, він вирішив податися в ченці. Чоловік подвизався у пустелі, займався важкою фізичною працею і спав дуже мало, за що отримав від Господа здатність творити дива.
Народні прикмети 20 квітня
Наші предки в давні часи стежили за погодою надворі та вірили, що вона свідчить про майбутнє. Зокрема, предки вважали, що блискавка цього дня вказує на ясний день, а велика кількість шишок на ялинці свідчить про щедрий врожай пшениці.
Якщо квіти маргариток схилилися до землі, то слід очікувати дощу, а якщо вже з’явилися квіти первоцвіту, то весь травень радуватиме своїм теплом.
Що не можна робити 20 квітня: головні заборони
Сьогодні категорично забороняється прати білизну, інакше можна страждати від нічних кошмарів, і працювати з рослинами. Люди, які є рибалками, не повинні цього дня ловити рибу, адже з нього починається нерест.
Іменини 20 квітня: як назвати дитину
Сьогодні свої іменини святкують люди, яких звати:
- Федір
- Гаврило
- Микола
- Олександр
- Теодор
- Станіслав
- Григорій
Талісманом іменинника 20 квітня є лал, який користується особливою популярністю в ювелірному мистецтві. З давніх часів предки використовували цей камінь для того, щоб позбавити людину нервових розладів і стресу.
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