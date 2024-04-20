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Яке сьогодні, 20 квітня, церковне свято — заборони, іменини

20 квітня 2024 05:28
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
20 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети
Віряни на службі у церкві. Фото: Андріївська церква
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 20 квітня 2024 року, в церковному календарі — день пам'яті святого Феодора. Варто знати, що це за свято, які існують народні прикмети, чим категорично не варто займатися і хто відзначає свої іменини цього дня.

Новини.LIVE розповідає про цей день.

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Що сьогодні, 20 квітня, за церковне свято

Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого Феодора, який народився в Константинополі в заможній сім’ї. Коли Феодор був молодим, він вирішив податися в ченці. Чоловік подвизався у пустелі, займався важкою фізичною працею і спав дуже мало, за що отримав від Господа здатність творити дива.

Изображение святого Феодора
Зображення святого Феодора. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети 20 квітня

Наші предки в давні часи стежили за погодою надворі та вірили, що вона свідчить про майбутнє. Зокрема, предки вважали, що блискавка цього дня вказує на ясний день, а велика кількість шишок на ялинці свідчить про щедрий врожай пшениці. 

Якщо квіти маргариток схилилися до землі, то слід очікувати дощу, а якщо вже з’явилися квіти первоцвіту, то весь травень радуватиме своїм теплом.

Що не можна робити 20 квітня: головні заборони 

Сьогодні категорично забороняється прати білизну, інакше можна страждати від нічних кошмарів, і працювати з рослинами. Люди, які є рибалками, не повинні цього дня ловити рибу, адже з нього починається нерест.

Іменини 20 квітня: як назвати дитину

Сьогодні свої іменини святкують люди, яких звати:

  • Федір
  • Гаврило
  • Микола
  • Олександр
  • Теодор
  • Станіслав
  • Григорій

Талісманом іменинника 20 квітня є лал, який користується особливою популярністю в ювелірному мистецтві. З давніх часів предки використовували цей камінь для того, щоб позбавити людину нервових розладів і стресу.

Лал, который является талисманом именинника 20 апреля
Лал, який є талісманом іменинника 20 квітня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли в Україні святкується День святого Юрія.

Раніше ми розповідали про те, чи отримають українці додаткові вихідні на Великдень. 

Також ми повідомляли про те, хто відзначає свої іменини у квітні 2024 року.

свята
іменини
народні прикмети
заборони

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