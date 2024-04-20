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Какой сегодня, 20 апреля, церковный праздник — запреты, именины

20 апреля 2024 05:28
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
20 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы
Верующие на службе в церкви. Фото: Андреевская церковь
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 20 апреля 2024 года, в церковном календаре — день памяти святого Феодора. Следует знать, что это за праздник, какие существуют народные приметы, чем категорически не стоит заниматься и кто отмечает свои именины в этот день.

Новини.LIVE рассказывает об этом дне.

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Что сегодня, 20 апреля, за церковный праздник

Верующие сегодня чтят память святого Феодора, родившегося в Константинополе в состоятельной семье. Когда Феодор был молод, он решил отправиться в монахи. Человек подвизался в пустыне, занимался тяжелым физическим трудом и спал очень мало, за что получил от Господа способность творить чудеса.

Изображение святого Феодора
Изображение святого Феодора. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы 20 апреля

Наши предки в древние времена следили за погодой и верили, что она свидетельствует о будущем. В частности, предки считали, что молния в этот день указывает на ясный день, а большое количество шишек на елке свидетельствует о щедром урожае пшеницы.

Если цветы маргариток склонились к земле, следует ожидать дождя, а если уже появились цветы первоцвета, то весь май будет радовать своим теплом.

Что нельзя делать 20 апреля: главные запреты

Сегодня категорически запрещается стирать белье, иначе можно страдать от ночных кошмаров, и работать с растениями. Люди, являющиеся рыбаками, не должны в этот день ловить рыбу, ведь с него начинается нерест.

Именины 20 апреля: как назвать ребенка

Сегодня свои именины празднуют люди, которых зовут:

  • Федор
  • Гаврила
  • Николай
  • Александр
  • Теодор
  • Станислав
  • Григорий

Талисманом именинника 20 апреля является лал, пользующийся особенной популярностью в ювелирном искусстве. С давних времен предки использовали этот камень для того, чтобы избавить человека от нервных расстройств и стресса.

Лал, который является талисманом именинника 20 апреля
Лал, являющийся талисманом именинника 20 апреля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, когда в Украине отмечается День святого Юрия.

Ранее мы рассказывали о том, получат ли украинцы дополнительные выходные на Пасху.

Также мы сообщали о том, кто отмечает свои именины в апреле 2024 года.

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