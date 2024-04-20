20 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Какой сегодня, 20 апреля, церковный праздник — запреты, именины
Сегодня, 20 апреля 2024 года, в церковном календаре — день памяти святого Феодора. Следует знать, что это за праздник, какие существуют народные приметы, чем категорически не стоит заниматься и кто отмечает свои именины в этот день.
Новини.LIVE рассказывает об этом дне.
Что сегодня, 20 апреля, за церковный праздник
Верующие сегодня чтят память святого Феодора, родившегося в Константинополе в состоятельной семье. Когда Феодор был молод, он решил отправиться в монахи. Человек подвизался в пустыне, занимался тяжелым физическим трудом и спал очень мало, за что получил от Господа способность творить чудеса.
Народные приметы 20 апреля
Наши предки в древние времена следили за погодой и верили, что она свидетельствует о будущем. В частности, предки считали, что молния в этот день указывает на ясный день, а большое количество шишек на елке свидетельствует о щедром урожае пшеницы.
Если цветы маргариток склонились к земле, следует ожидать дождя, а если уже появились цветы первоцвета, то весь май будет радовать своим теплом.
Что нельзя делать 20 апреля: главные запреты
Сегодня категорически запрещается стирать белье, иначе можно страдать от ночных кошмаров, и работать с растениями. Люди, являющиеся рыбаками, не должны в этот день ловить рыбу, ведь с него начинается нерест.
Именины 20 апреля: как назвать ребенка
Сегодня свои именины празднуют люди, которых зовут:
- Федор
- Гаврила
- Николай
- Александр
- Теодор
- Станислав
- Григорий
Талисманом именинника 20 апреля является лал, пользующийся особенной популярностью в ювелирном искусстве. С давних времен предки использовали этот камень для того, чтобы избавить человека от нервных расстройств и стресса.
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