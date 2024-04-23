23 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети

Яке сьогодні, 23 квітня, церковне свято — заборони, іменини
Сьогодні, 23 квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті святого Юрія (Георгія) Змієборця. Варто розуміти, що це за свято, які існують народні прикмети, що не можна робити в цей день і хто відзначає свої іменини сьогодні.
Новини.LIVE розповідає детально про це свято.
Що сьогодні, 23 квітня, за церковне свято
Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого Юрія, який також відомий в народі як Георгій Змієборець. Чоловік був римським воїном з Каппадокії і вважався одним з найбільш шанованих святих. Відомо, що 303 року Юрію відрубали голову в Римській імперії.
Юрій свого часу був гвардійцем і одного разу відмовився від всіх почестей, захистивши християнську віру. Чоловік відомий за легендою про перемогу над драконом, яка є символом перемоги добра над злом.
Народні прикмети 23 квітня
Предки вірили, що роса вказує на велику кількість трави на літнього Миколу, який за новим календарем відзначається дев’ятого травня. Якщо зранку немає вітру, а на небі визирає сонце, то це свідчить про щедрий урожай, а якщо дощить, то буде багато трави.
Якщо в цей день тепло, то незабаром настане справжнє літо, а якщо вночі дуже тепло, то хліб достигне до перших морозів. Якщо в цей день комарі збирається у зграї, то незабаром слід чекати на підвищення температури повітря.
Що не можна робити 23 квітня: головні заборони
Сьогодні категорично не можна сваритися, говорити погані слова і бажати іншим людям зла. До того ж, не можна торкатися шерсті, користуватися гребінцями і стригти волосся.
Іменини 23 квітня: як назвати дитину
Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:
- Анатолій
- Бенедикт
- Олександр
- Валерій
- Георгій (Юрій)
Щасливим каменем іменинника цього дня є онікс. У давні часи наші предки вважали, що він здатний захистити свого господаря від поганих думок і впливу злих людей навколо.
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