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Яке сьогодні, 23 квітня, церковне свято — заборони, іменини

23 квітня 2024 05:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
23 квітня — яке сьогодні церковне свято, головні заборони, День ангела і прикмети
Жінка на богослужінні в церкві. Фото: Infobae
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 23 квітня 2024 року, в церкві відзначається день пам’яті святого Юрія (Георгія) Змієборця. Варто розуміти, що це за свято, які існують народні прикмети, що не можна робити в цей день і хто відзначає свої іменини сьогодні.

Новини.LIVE розповідає детально про це свято.

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Що сьогодні, 23 квітня, за церковне свято

Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого Юрія, який також відомий в народі як Георгій Змієборець. Чоловік був римським воїном з Каппадокії і вважався одним з найбільш шанованих святих. Відомо, що 303 року Юрію відрубали голову в Римській імперії. 

Юрій свого часу був гвардійцем і одного разу відмовився від всіх почестей, захистивши християнську віру. Чоловік відомий за легендою про перемогу над драконом, яка є символом перемоги добра над злом.

Изображение святого Юрия Змееборца
Зображення святого Юрія Змієборця. Фото ілюстративне: Pinterest

Народні прикмети 23 квітня

Предки вірили, що роса вказує на велику кількість трави на літнього Миколу, який за новим календарем відзначається дев’ятого травня. Якщо зранку немає вітру, а на небі визирає сонце, то це свідчить про щедрий урожай, а якщо дощить, то буде багато трави.

Якщо в цей день тепло, то незабаром настане справжнє літо, а якщо вночі дуже тепло, то хліб достигне до перших морозів. Якщо в цей день комарі збирається у зграї, то незабаром слід чекати на підвищення температури повітря. 

Що не можна робити 23 квітня: головні заборони

Сьогодні категорично не можна сваритися, говорити погані слова і бажати іншим людям зла. До того ж, не можна торкатися шерсті, користуватися гребінцями і стригти волосся.

Іменини 23 квітня: як назвати дитину

Сьогодні свої іменини відзначають чоловіки, яких звати:

  • Анатолій
  • Бенедикт
  • Олександр
  • Валерій
  • Георгій (Юрій)

Щасливим каменем іменинника цього дня є онікс. У давні часи наші предки вважали, що він здатний захистити свого господаря від поганих думок і впливу злих людей навколо.

Оникс, который является талисманом именинника 23 апреля
Онікс, який є талісманом іменинника 23 квітня. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які свята і вихідні слід очікувати українцям у травні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, як можна красиво прикрасити паски на Великдень. 

Також ми повідомляли про те, хто відзначає свій День ангела у квітні 2024 року.

свята
іменини
народні прикмети
заборони

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