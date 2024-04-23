23 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Какой сегодня, 23 апреля, церковный праздник — запреты, именины
Сегодня, 23 апреля 2024 года, в церкви отмечается день памяти святого Юрия (Георгия) Змееборца. Следует понимать, что это за праздник, какие существуют народные приметы, что нельзя делать в этот день и кто отмечает свои именины сегодня.
Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.
Что сегодня, 23 апреля, за церковный праздник
Верующие сегодня чтят память святого Юрия, который также известен в народе как Георгий Змееборец. Мужчина был римским воином из Каппадокии и считался одним из самых почитаемых святых. Известно, что в 303 году Юрию отрубили голову в Римской империи.
Юрий в свое время был гвардейцем и однажды отказался от всех почестей, защитив христианскую веру. Мужчина известен по легенде о победе над драконом, которая является символом победы добра над злом.
Народные приметы 23 апреля
Предки верили, что роса указывает на большое количество травы на летнего Николая, который по новому календарю отмечается девятого мая. Если утром нет ветра, а на небе выглядывает солнце, то это свидетельствует о щедром урожае, а если дождь, то будет много травы.
Если в этот день тепло, то вскоре наступит настоящее лето, а если ночью очень тепло, то хлеб созреет до первых морозов. Если в этот день комары собирается в стаи, то вскоре следует ждать повышения температуры воздуха.
Что нельзя делать 23 апреля: главные запреты
Сегодня категорически нельзя ссориться, говорить плохие слова и желать другим людям зла. К тому же, нельзя прикасаться к шерсти, пользоваться расческами и стричь волосы.
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Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:
- Анатолий
- Бенедикт
- Александр
- Валерий
- Георгий (Юрий)
Счастливым камнем именинника этого дня является оникс. В древние времена наши предки считали, что он способен защитить своего хозяина от дурных мыслей и влияния злых людей вокруг.
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