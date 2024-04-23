23 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы

Женщина на богослужении в церкви. Фото: Infobae

Сегодня, 23 апреля 2024 года, в церкви отмечается день памяти святого Юрия (Георгия) Змееборца. Следует понимать, что это за праздник, какие существуют народные приметы, что нельзя делать в этот день и кто отмечает свои именины сегодня.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

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Что сегодня, 23 апреля, за церковный праздник

Верующие сегодня чтят память святого Юрия, который также известен в народе как Георгий Змееборец. Мужчина был римским воином из Каппадокии и считался одним из самых почитаемых святых. Известно, что в 303 году Юрию отрубили голову в Римской империи.

Юрий в свое время был гвардейцем и однажды отказался от всех почестей, защитив христианскую веру. Мужчина известен по легенде о победе над драконом, которая является символом победы добра над злом.

Изображение святого Юрия Змееборца. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы 23 апреля

Предки верили, что роса указывает на большое количество травы на летнего Николая, который по новому календарю отмечается девятого мая. Если утром нет ветра, а на небе выглядывает солнце, то это свидетельствует о щедром урожае, а если дождь, то будет много травы.

Если в этот день тепло, то вскоре наступит настоящее лето, а если ночью очень тепло, то хлеб созреет до первых морозов. Если в этот день комары собирается в стаи, то вскоре следует ждать повышения температуры воздуха.

Что нельзя делать 23 апреля: главные запреты

Сегодня категорически нельзя ссориться, говорить плохие слова и желать другим людям зла. К тому же, нельзя прикасаться к шерсти, пользоваться расческами и стричь волосы.

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Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:

Анатолий

Бенедикт

Александр

Валерий

Георгий (Юрий)

Счастливым камнем именинника этого дня является оникс. В древние времена наши предки считали, что он способен защитить своего хозяина от дурных мыслей и влияния злых людей вокруг.

Оникс, который является талисманом именинника 23 апреля. Фото: Pinterest

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