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Какой сегодня, 23 апреля, церковный праздник — запреты, именины

23 апреля 2024 05:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
23 апреля — какой сегодня церковный праздник, главные запреты, День ангела и приметы
Женщина на богослужении в церкви. Фото: Infobae
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 23 апреля 2024 года, в церкви отмечается день памяти святого Юрия (Георгия) Змееборца. Следует понимать, что это за праздник, какие существуют народные приметы, что нельзя делать в этот день и кто отмечает свои именины сегодня.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом празднике.

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Что сегодня, 23 апреля, за церковный праздник

Верующие сегодня чтят память святого Юрия, который также известен в народе как Георгий Змееборец. Мужчина был римским воином из Каппадокии и считался одним из самых почитаемых святых. Известно, что в 303 году Юрию отрубили голову в Римской империи.

Юрий в свое время был гвардейцем и однажды отказался от всех почестей, защитив христианскую веру. Мужчина известен по легенде о победе над драконом, которая является символом победы добра над злом.

Изображение святого Юрия Змееборца
Изображение святого Юрия Змееборца. Фото иллюстративное: Pinterest

Народные приметы 23 апреля

Предки верили, что роса указывает на большое количество травы на летнего Николая, который по новому календарю отмечается девятого мая. Если утром нет ветра, а на небе выглядывает солнце, то это свидетельствует о щедром урожае, а если дождь, то будет много травы.

Если в этот день тепло, то вскоре наступит настоящее лето, а если ночью очень тепло, то хлеб созреет до первых морозов. Если в этот день комары собирается в стаи, то вскоре следует ждать повышения температуры воздуха. 

Что нельзя делать 23 апреля: главные запреты

Сегодня категорически нельзя ссориться, говорить плохие слова и желать другим людям зла. К тому же, нельзя прикасаться к шерсти, пользоваться расческами и стричь волосы.

Именины 23 апреля: как назвать ребенка

Сегодня свои именины отмечают мужчины, которых зовут:

  • Анатолий
  • Бенедикт
  • Александр
  • Валерий
  • Георгий (Юрий)

Счастливым камнем именинника этого дня является оникс. В древние времена наши предки считали, что он способен защитить своего хозяина от дурных мыслей и влияния злых людей вокруг.

Оникс, который является талисманом именинника 23 апреля
Оникс, который является талисманом именинника 23 апреля. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие праздники и выходные следует ждать украинцам в мае 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, как можно красиво украсить куличи на Пасху.

Также мы сообщали, кто отмечает свой День ангела в апреле 2024 года.

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именины
народные приметы
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