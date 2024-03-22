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Які молитви варто прочитати на Благовіщення, щоб врятувати душу та здобути щастя

22 березня 2024 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Молитви на Благовіщення 25 березня 2024 — що читати для захисту, здоров'я та щастя
Жінка молиться у церкві. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей понеділок, 25 березня, християни всього світу відзначають важливе свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці. У цю дату в храмах та церквах відбуваються богослужіння, люди радіють великій події та читають молитви до святої Діви Марії. 

Новини.LIVE зібрав найсильніші молитви до Пресвятої Богородиці на свято Благовіщення, які дозволять покаятися у гріхах, попросити захисту у Матері Божої, а також щастя, здоров'я та миру. 

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Про що просять Пресвяту Богородицю на свято Благовіщення

У молитвах на Благовіщення возвеличують Божу Матір, просять про допомогу та моляться про прощення. За допомогою звертаються з різних приводів та з різними проханнями.

У свято Благовіщення зазвичай заведено молитися Богородиці про таке:

  • зцілення від хвороб;
  • міцне здоров'я;
  • зцілення від безпліддя;
  • очищення від гріхів;
  • направлення на вірний шлях;
  • захист від ворогів;
  • захист від зла;
  • мир в країні та захист воїнів;
  • мир у душі та очищення думок від злого;
  • заступництво для родини;
  •  допомоги дітям у здоров'ї та їх справах;
  • звільнення від самотності.

 

Про що просять Пресвяту Богородицю на свято Благовіщення
Віряни у церкві ставлять свічки. Фото: google.com

Благовіщення 2024 — як правильно звертатися до Богородиці 

Як правило, на свято віряни моляться саме перед іконою Благовіщення, де свята зображена разом з архангелом Гавриїлом. 

 

Благовіщення 2024 — як правильно звертатися до Богородиці
Ікона Благовіщення. Фото: google.com

До Богородиці можна звертатися з будь-якою молитвою. Головне, щоб слова йшли від чистого серця. Якщо збираєтеся покаятися у гріхах, то робіть це щиро.

Священнослужителі радять не просити у святої таких благ, як багатство чи достаток. Краще просити Мати Божу, щоб допомогла знайти вірний шлях, захищали від зла та направляла. 

Також вірян закликають не сподіватися лише на молитву, адже кожен з нас має прагнути до світлого і самостійно будувати своє краще майбутнє. 

Молитва до Богородиці для покаяння

 

Молитва до Богородиці для покаяння
Молитва на Благовіщення. Фото: Новини.LIVE

Сильна молитва на Благовіщення до Богородиці на захист, щастя та здоров'я

 

Сильна молитва на Благовіщення до Богородиці на захист, щастя та здоров'я
Молитва на Благовіщення. Фото: Новини.LIVE

Молитва до Богородиці про захист від зла

 

Молитва до Богородиці про захист від зла
Молитва на Благовіщення. Фото: Новини.LIVE

Молитва до Пресвятої Богородиці перед іконою Благовіщення

 

Молитва до Пресвятої Богородиці перед іконою Благовіщення
Молитва на Благовіщення. Фото: Новини.LIVE

 

Нагадаємо, ми писали, коли українці відзначають Чистий четвер 2024 року та які існують традиції й заборони у цей день. 

Також ми розповідали, коли українці святкують Вербну неділю 2024 року та що не можна робити у свято.

свята
церква
молитви
релігія
Благовіщення
Богородиця

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