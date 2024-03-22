Молитвы на Благовещение 25 марта 2024 — что читать для защиты, здоровья и счастья

Женщина молится в церкви. Фото: google.com

В этот понедельник, 25 марта, христиане всего мира отмечают важный праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. В эту дату в храмах и церквях совершаются богослужения, люди радуются великому событию и читают молитвы к святой Деве Марии.

Новини.LIVE собрал сильнейшие молитвы к Пресвятой Богородице на праздник Благовещение, которые позволят покаяться в грехах, попросить защиты у Матери Божьей, а также счастья, здоровья и мира.

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О чем просят Пресвятую Богородицу на праздник Благовещение

В молитвах на Благовещение возвеличивают Божью Матерь, просят о помощи и молятся о прощении. За помощью обращаются по разным поводам и с разными просьбами.

В праздник Благовещения обычно принято молиться Богородице о следующем:

исцеление от болезней;

крепкое здоровье;

исцеление от бесплодия;

очищение от грехов;

направление на верный путь;

защита от врагов;

защита от зла;

мир в стране и защита воинов;

мир в душе и очищение мыслей от злого;

покровительство для семьи;

помощи детям в здоровье и их делах;

освобождение от одиночества.

Верующие в церкви ставят свечи. Фото: google.com

Благовещение 2024 — как правильно обращаться к Богородице

Как правило, на праздник верующие молятся именно перед иконой Благовещение, где святая изображена вместе с архангелом Гавриилом.

Икона Благовещение. Фото: google.com

К Богородице можно обращаться с любой молитвой. Главное, чтобы слова шли от чистого сердца. Если собираетесь покаяться в грехах, делайте это искренне.

Священнослужители советуют не просить у святой таких благ, как богатство или достаток. Лучше просить Матерь Божью, чтобы помогла найти верный путь, защищать от зла и направлять.

Также верующих призывают не надеяться только на молитву, ведь каждый из нас должен стремиться к светлому и самостоятельно строить свое лучшее будущее.

Молитва к Богородице для покаяния

Молитва на Благовещение. Фото: Новини.LIVE

Сильная молитва на Благовещение к Богородице на защиту, счастье и здоровье

Молитва на Благовещение. Фото: Новини.LIVE

Молитва к Богородице о защите от зла

Молитва на Благовещение. Фото: Новини.LIVE

Молитва к Пресвятой Богородице перед иконой Благовещения

Молитва на Благовещение. Фото: Новини.LIVE

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