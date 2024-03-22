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Какие молитвы следует прочитать на Благовещение, чтобы спасти душу и обрести счастье

22 марта 2024 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Молитвы на Благовещение 25 марта 2024 — что читать для защиты, здоровья и счастья
Женщина молится в церкви. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот понедельник, 25 марта, христиане всего мира отмечают важный праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. В эту дату в храмах и церквях совершаются богослужения, люди радуются великому событию и читают молитвы к святой Деве Марии.

Новини.LIVE собрал сильнейшие молитвы к Пресвятой Богородице на праздник Благовещение, которые позволят покаяться в грехах, попросить защиты у Матери Божьей, а также счастья, здоровья и мира.

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О чем просят Пресвятую Богородицу на праздник Благовещение

В молитвах на Благовещение возвеличивают Божью Матерь, просят о помощи и молятся о прощении. За помощью обращаются по разным поводам и с разными просьбами.

В праздник Благовещения обычно принято молиться Богородице о следующем:

  • исцеление от болезней;
  • крепкое здоровье;
  • исцеление от бесплодия;
  • очищение от грехов;
  • направление на верный путь;
  • защита от врагов;
  • защита от зла;
  • мир в стране и защита воинов;
  • мир в душе и очищение мыслей от злого;
  • покровительство для семьи;
  • помощи детям в здоровье и их делах;
  • освобождение от одиночества.

 

О чем просят Пресвятую Богородицу на праздник Благовещения
Верующие в церкви ставят свечи. Фото: google.com

Благовещение 2024 — как правильно обращаться к Богородице

Как правило, на праздник верующие молятся именно перед иконой Благовещение, где святая изображена вместе с архангелом Гавриилом.

 

Благовещение 2024 - как правильно обращаться к Богородице
Икона Благовещение. Фото: google.com

К Богородице можно обращаться с любой молитвой. Главное, чтобы слова шли от чистого сердца. Если собираетесь покаяться в грехах, делайте это искренне.

Священнослужители советуют не просить у святой таких благ, как богатство или достаток. Лучше просить Матерь Божью, чтобы помогла найти верный путь, защищать от зла и направлять.

Также верующих призывают не надеяться только на молитву, ведь каждый из нас должен стремиться к светлому и самостоятельно строить свое лучшее будущее.

Молитва к Богородице для покаяния

 

Молитва к Богородице для покаяния
Молитва на Благовещение. Фото: Новини.LIVE

Сильная молитва на Благовещение к Богородице на защиту, счастье и здоровье

 

Сильная молитва на Благовещение к Богородице в защиту, счастье и здоровье
Молитва на Благовещение. Фото: Новини.LIVE

Молитва к Богородице о защите от зла

 

Молитва к Богородице о защите от зла
Молитва на Благовещение. Фото: Новини.LIVE

Молитва к Пресвятой Богородице перед иконой Благовещения

 

Молитва к Пресвятой Богородице перед иконой Благовещения
Молитва на Благовещение. Фото: Новини.LIVE

 

Напомним, мы писали, когда украинцы отмечают Чистый четверг в 2024 году и какие существуют традиции и запреты в этот день.

Также мы рассказывали, когда украинцы празднуют Вербное воскресенье в 2024 году и что нельзя делать в праздник.

праздники
церковь
молитвы
религия
Благовещение
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