Напій, що є символом Нового року — головний атрибут святкового столу

Новий рік — це сімейне свято, коли за столом збирається вся родина, друзі та близькі. Існує чимало традицій, пов'язаних з новорічними святами. Одна з них стосується напою, який обов'язково повинен бути на столі.

Який напій вважається символом Нового року

Шампанське стало популярним напоєм ще у XVIII столітті. Вважається, що французькі війська, відступаючи, залишали запаси цього напою. Саме його почали подавати під час святкувань. В Україні така традиція стала масовою в середині XX століття.

Ігристе стало напоєм, без якого неможливо уявити новорічні свята. Воно символізує щастя, достаток та успіх. Шампанське ідеально поєднується з легкими закусками, салатами, фруктами, сирами та десертами.

Хоча й традиція пити шампанське на Новий рік укоренилася, українці також мають і свої особливі напої для святкувань. Часто на Різдво чи Новий рік варять узвар. Це напій із сушених фруктів, що нагадує про домашній затишок та тепло. Також на стіл подають соки та лимонади. Їх обирають ті, хто не вживає алкоголь.

Ще один смачний напій, який асоціюється з зимовими святами — глінтвейн. На традиційних українських застіллях також можна побачити медовуху. Це напій на основі меду, що має легкий градус і солодкий смак. Не менш популярною є і варенуха — гарячий напій із горілки, меду та спецій.

